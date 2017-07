Esta niña llorando al conocer a Wonder Woman demuestra la importancia del personaje

Puede que no hayas leído un cómic en tu santa vida.

Puede que las pelis de superhéroes te parezcan un auténtico tostón, chuminadas para frikis sin vida social.

Si es así, lo más probable es que la nueva Wonder Woman te la traiga muy al pairo y no le hayas dado la más mínima importancia. Pero la tiene, y solo necesitas ver este vídeo de menos de un minuto para entender por qué.

. @GalGadot shared a moment with a young Wonder Woman cosplayer while signing autographs with the Justice League at San Diego @Comic_Con pic.twitter.com/KZhucQd0yC

La mujer de las imágenes es Gal Gadot, la actriz de 32 años que da vida a Wonder Woman, firmando autógrafos en la Comic-Con de San Diego con el resto de sus compañeros de reparto en La Liga de la Justicia, que se estrenará el próximo mes de noviembre.

Cuando la pequeña Ashley, la niña que vemos vestida con una camiseta, capa y diadema de Wonder Woman, se ve frente a frente con su ídolo, no puede evitar que se le caigan las lágrimas de la emoción. Entonces Gadot la consuela, "No hay motivo para llorar, está todo bien. Estamos juntas".

Ezra Miller, el actor que interpreta a Flash en la película también interviene: "Eres una guerrera. Tu habilidad para llorar es lo que te convierte en una guerrera. Ven y únete a La Liga de la Justicia en cuanto estés preparada".

That was my daughter. She was so happy to meet her that she was tearing up. Gal was so sweet to her. Memories of a lifetime!