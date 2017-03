Un tribunal decidirá si un GIF puede ser un arma mortal

Cuando pensamos en el concepto arma mortal, es normal que se nos venga a la cabeza granadas de mano, misiles nucleares que volverían loco a Kim Jong-un, bombas, gases venenosos o metralletas mortales.

¿Y un GIF? Aunque pueda parecer descabellado, lo cierto es que este formato gráfico puede ser potencialmente peligroso para el ser humano. Sobre todo si padeces epilepsia.

O si no, que se lo digan al periodista de Newsweek, Kurt Eichenwald.

El escritor fue atacado el pasado 17 de marzo con un GIF animado que le provocó un ataque epiléptico. John Rivello, un simpatizante de Trump de 29 años, envió a Eichenwald un GIF de efecto estroboscópico vía Twitter con el siguiente mensaje: “ojalá te de un ataque”.

La amenaza surtió efecto y el periodista sufrió un ataque de epilepsia tras ver la imagen. Su propia esposa envió este mensaje de Twitter al agresor.

@jew_goldstein This is his wife, you caused a seizure. I have your information and have called the police to report the assault.