El reactor 2 de Fukushima alcanza la máxima radiación registrada desde el accidente nuclear

La central nuclear de Fukushima registra los peores niveles de radiación desde que el terremoto y el tsunami de marzo de 2011 desencadenaran la tragedia. El reactor número de dos de la central acaba de alcanzar el récord de 530 sieverts por hora, una cifra letal que complica enormemente el desmantelamiento de las instalaciones.

Para hacernos una idea de que lo que significan estos valores, una sola dosis de un sievert causaría una enfermedad por radiación, 5 sieverts matarían a la mitad de los que se expusieran a esos niveles en un mes y 10 sirvierts podrían condenar a una persona en cuestión de semanas.

La Compañía Eléctrica de Tokio (Tepco), encargada de gestionar el desastre nuclear de Japón, revela que se ha formado un agujero de un metro cuadrado en la cubierta metálica debajo del recipiente de presión del mismo reactor. El agujero probablemente habría sido creado por combustible de uranio fundido, aunque todavía están necesitan confirmarlo.

"Puede haber sido causado por combustible nuclear que se habría derretido y hecho un agujero en el buque, pero es sólo una hipótesis en esta etapa", dijo el portavoz de Tepco, Tatsuhiro Yamagishi a la AFP.

Hace unos días, la compañía lograba introducir por primera vez un robot dentro del reactor para que capturara imágenes. En el vídeo que grabó, se observaba una sustancia oscura bajo esa vasija de presión.

Aunque no se han detectado fugas fuera del reactor, los elevados niveles de radiación —que antes no habían superado los 73 sieverts por hora— impiden acceder no solo a trabajadores, sino a gran parte de dispositivos electrónicos que permitan ofrecer más imágenes para calibrar la situación. Las confianzas están puestas en un robot controlado a distancia, capaz de soportar 1.000 sieverts, para arrojar más luz antes de que se estropee a las dos horas de haber entrado.

Fukushima, que fue el peor accidente nuclear desde el de Chernóbil en 1986, todavía arrastra las nefastas consecuencias del desastre. El Gobierno, el pasado diciembre, estimó que el desmantelamiento y la descontaminación de la zona circundante costaría 21.500 millones de yenes (174.120 millones de euros). La empresa Tepco, por su parte, calcula la variable del tiempo: se tardarán 40 años en realizar todo el desmantelamiento.