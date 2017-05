Otro golpe bajo para el Frente Nacional: la sobrina de Le Pen dimite de su cargo

Después de la derrota de Marine Le Pen en las elecciones francesas, el Frente Nacional (FN) sufre otro golpe bajo: la diputada de extrema derecha y sobrina de Marine, Marion Maréchal - Le Pen, abandona la política por "razones personales y políticas".

Así lo expresó en una carta al periódico local de Vaculuse, en el sureste de Francia, al explicar que no seguiría defendiendo los ideales del FN como una de sus dos únicas diputadas en la Asamblea Nacional porque se estaba perdiendo los primeros años de vida de su hija de dos años.

La decisión de la diputada de 27 años, a quien muchos veían como la futura líder del partido, ha significado una gran pérdida. En las próximas elecciones legislativas del 11 y 18 de junio pretendía aumentar los 10,8 votos conseguidos en las elecciones presidenciales, y en Marion estaban dipositadas las esperanzas para ganar escaños en su región.

Abandona la política porque se estaba perdiendo los primeros pasos de su hija de dos años

Sin embargo, Marion insistió que no se despedía de la política para siempre. Para ella la política había sido toda su vida, por lo que no descartaba reaparecer en algún momento: "No renuncio a la lucha política para siempre".

Al conocer la noticia, su tía Marine alegó que lamentaba la decisión que había tomado, pero que la comprendía "como madre". Sin embargo, la reacción de su abuelo y fundador del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, fue muy distinta. La decisión de su nieta significa para él una "deserción" porque representa el futuro de parte del electorado del FN.

Pero diga lo que diga Jean-Marie, parece que la diputada se marcha en el momento más apropiado. Porque al expresar lo decepcionada que se sentía tras el resultado de las elecciones, ella misma dijo que era el momento para que el partido reflexionara.