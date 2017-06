Belleza entre la destrucción: instagramers sirios retratan lo que queda de su país

Desde que empezó la guerra de Siria seis años atrás, cinco millones de sirios han abandonado su hogar para huir de la muerte, según datos de las Naciones Unidas. Pero para los que se han quedado la vida sigue.

Algunos de ellos están publicando en sus cuentas de Instagram fotografías que revelan con qué ojos ven hoy su país. La mayoría ha optado por mostrar como la belleza sigue prevaleciendo entre el caos y la destrucción.

Damasco, que está bajo el control del Gobierno y donde parece que la vida ha vuelto a una aparente normalidad, es una ciudad que ahora es posible retratar con esperanza. Pero en Alepo, donde los disparos siguen retumbando entre los suburbios, es complicado que la devastación no quede arraigada en los ojos de quien la observa.

The Guardian ha hablado con seis instagramers sirios para saber qué ha llevado a cada uno ha mostrar su particular visión del país que sigue sobreviviendo a la guerra.

Yaman Sadiq – Damasco

"Publico caricaturas que abordan las cuestiones prominentes que preocupan a mis conciudadanos sirios, desde apagones a la falta de agua corriente. He acumulado más de 30.000 seguidores, lo que me ha permitido encontrar trabajo como pintor. Me gusta Instagram porque está menos centrado en las cuestiones políticas. Mi foto favorita es este intrincado dibujo de Damasco en una pequeño vaso ".

يا جمالك وجمال أهلك ❤ Una publicación compartida de يمان صادق - yman sadeq (@ymansadeq) el 12 de Feb de 2016 a la(s) 4:21 PST

ياستي ياختيارة.. يازينة أهل الحارة ~🎶 عمتم مساءاً ❤ Una publicación compartida de يمان صادق - yman sadeq (@ymansadeq) el 7 de May de 2017 a la(s) 9:53 PDT

ابدأ يومك بالمقولة "ياللي بيجي لعنا ياحلّت البركة.. وياللي مابيجي خفف علينا لبكة " ✋😌 صباح الخير والعمل يا اصدقاء ❤❤ Una publicación compartida de يمان صادق - yman sadeq (@ymansadeq) el 21 de May de 2017 a la(s) 12:51 PDT

Dunia Shabib – Damasco

"Fui una de las primeras en utilizar Instagram en Siria. Creé mi cuenta en 2012 y todavía creo que es perfecto para compartir fotos bonitas. La fotografía que más me llega al corazón es una escena que veo cada mañana desde mi balcón: pájaros sentados en un alambre eléctrico tomando un descanso después de volar. Para mí una imagen vale más que mil palabras".

#Layers Una publicación compartida de D U N Y A (@duniashabib) el 18 de Feb de 2017 a la(s) 9:59 PST

Una publicación compartida de D U N Y A (@duniashabib) el 18 de Feb de 2017 a la(s) 10:12 PST

Yehia Alrejjo - Aleppo

"Antes de huir de Alepo utilicé Instagram para compartir la realidad de la guerra con el mundo exterior, y vi que a menudo mis imágenes llegaban rápidamente al extranjero. Creo que la foto más llamativa que he hecho es una de diciembre [cuando la ciudad estaba siendo bombardeada por el Gobierno]. Muestra el cuerpo de una mujer que había muerto de enfermedad crónica en una ciudad que se quedaba sin médicos. Su marido se sentó llorando en el suelo junto a ella".

يا ترى شو صار بالناس الدراويش بعد حلب ... متل هي الناس ممكن يكون عندها 100$ تمن خيمة على الحدود؟!! #Syria #Aleppo 2016/12/6 ph: Yehya Alrejjo Una publicación compartida de yehya alrejjo (@yehya_alrejjo) el 4 de Feb de 2017 a la(s) 11:41 PST

لن تسامح هذه القلوب إجرام الأسد ولن تنسى أطفال تركتهم تحت التراب "كل الحروب في بلاد الضعفاء" These hearts will not forget Assad crimes nor children left underground. "All wars are in lands of the weak" #AssadWarCrimes #syria ph: Yehya Alrejjo 2017 Una publicación compartida de yehya alrejjo (@yehya_alrejjo) el 3 de Abr de 2017 a la(s) 9:40 PDT

التغريبة الحلبية... هنا بدأت أرى أمام عيني بداية لنهاية مريرة #Syria #Aleppo 2016/12/19 ph: Yehya Alrejjo Una publicación compartida de yehya alrejjo (@yehya_alrejjo) el 31 de Ene de 2017 a la(s) 8:52 PST

Iman Tijmieh – Tartús

"Trato de describir el otro lado de la vida en las ciudades de Siria. Las rosas, la naturaleza y viejas callejuelas estrechas. Quiero que la gente vea mi Instagram y se dé cuenta de que Siria sigue siendo hermosa a pesar de la destrucción y la devastación. Instagram también ayuda a aliviar la presión de la vida cotidiana. Mi foto favorita es la de un anciano que entra en su casa en una de las viejas calles de Tartus. Era Semana Santa y se escuchaban himnos desde las iglesias cercanas. Fue mágico".

Una publicación compartida de Iman Tajmieh (@iman_tajmieh) el 15 de Abr de 2017 a la(s) 6:21 PDT

Reem Takriti – Damasco

"Casi todas las mañanas paseo por mi área en Damasco para hacer fotos de mi entorno. Instagram es central para mi vida y lo utilizo para compartir una narración diferente de la capital con mis amigos de dentro y de fuera del país que solo ven imágenes de guerra".

"En mi foto favorita aparece un sastre sirio que perdió su taller debido a la guerra y comenzó a coser ropa en un coche viejo en el corazón de la ciudad. Después de que lo publicara, mis seguidores pidieron su dirección para apoyarlo y los medios se apresuraron a cubrir su historia".

Ghassan Zarifeh – Damasco

"El nombre de mi cuenta se traduce como 'los disparos no acabaron' y utilizo filtros para editar fotos que resalten la belleza de mi ciudad, que nunca puede ser dañada por la guerra. Estoy constantemente inspirado por mi amor por Damasco. La imagen más llamativa que he publicado es la de un niño sin hogar mirando la televisión a través de un escaparate".

لا شيء اقسى من ان يراقب طفل حلمه عن بعد .. لا شيء يوجع اكثر #دمشق_اليوم 2017/1/23 ، Una publicación compartida de Ghassan Zar (@ghassanzar) el 23 de Ene de 2017 a la(s) 8:54 PST

الشام خلقت لتتصور .. لتبقى تفاصيلا عكل حيط وبكل حارة وبكل بيت 🌷🌷 #دمشق _جانب الأموي 2016/5/1 Una publicación compartida de Ghassan Zar (@ghassanzar) el 1 de May de 2017 a la(s) 11:22 PDT