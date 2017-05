Nacionalizaciones y límites salariales a altos cargos: así es como Corbyn quiere gobernar

Se ha filtrado al diario The Telegraph el documento en el que aparecen las medidas que el líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, pretende implantar si las elecciones del 8 de junio le llevan hasta Downing Street como Primer Ministro.

Lejos de asemejarse a los ideales del Partido Conservador, algunas de las medidas a las que los laboristas se comprometen son establecer un límite salarial en las empresas – para que el sueldo más alto no sea 20 veces superior al más bajo – y a nacionalizar la industria del transporte, las empresas energéticas y el servicio postal, que están privatizados desde 2015. Una medida que el mismo documento califica de "error histórico".

Al mismo tiempo, pretenden eliminar el impuesto a matrículas universitarias, reforzar su compromiso para llegar a un mundo más libre de armas nucleares – aunque de "forma cautelosa" –, derogar las subidas de impuestos para los que cuentan con un sueldo inferior a 80.000 libras anuales – 94.708 euros – y, en cuanto al Brexit, "aceptar el resultado del referéndum" para "construir una nueva relación de socios con Europa".

La filtración del documento de 43 páginas, que llegará en su totalidad a la ciudadanía la semana que viene, probablemente habrá enfurecido a los partidarios de Corbyn. Porque sus posibles políticas están siendo analizadas por sus rivales y por la ciudadanía antes de lo previsto.

Ante esta masiva fuga de propuestas, el portavoz de Jeremy Corbyn se ha negado a hablar con The Independent: "No comentamos sobre filtraciones, anunciaremos nuestras políticas en nuestro manifiesto, que es nuestro plan para transformar a Gran Bretaña para muchos, no para pocos".

Al hacerse con el programa, los conservadores no han tardado en criticar sus propuestas al tacharlas de "total desastre", como es habitual. "Los compromisos en este dossier acumularán decenas de miles de millones de préstamos adicionales para las familias y pondrán en riesgo las negociaciones del Brexit. Se perderán empleos, las familias quedarán afectadas y nuestra seguridad económica quedará dañada si a Jeremy Corbyn y a la coalición del caos se les deja cerca de las llaves de Downing Street", dijo un portavoz del partido.

Los conservadores están atacando públicamente el programa que presentará Corbyn, pero durante las últimas semanas su estrategia para desacreditarle ha sido justamente la contraria. La campaña de Theresa May ha consistido en manifestar a través de los medios de comunicación las posibilidades que tiene Corbyn para convertirse en Primer Ministro, y así atemorizar a su electorado para conseguir su voto.

"Algunas personas piensan: Jeremy Corbyn nunca va a ser Primer Ministro ¿ESTÁS SEGURO?", señalaron algunos anuncios. "El riesgo es demasiado grande. Más deudas, más impuestos y caos económico", añadieron.

Además de la estrategia de los conservadores, otro factor que ha socavado su popularidad es el trato "amargo" que le han dado los medios de comunicación, como asegura el académico estadounidense, Noam Chomsky.

"Si yo fuera votante en Gran Bretaña, votaría por él. Si él recibiera un tratamiento justo por parte de los medios de comunicación, se vería una gran diferencia", dijo a The Guardian.