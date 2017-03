Pillan al CEO de Uber discutiendo con uno de sus conductores sobre las tarifas

En un vídeo obtenido por Bloomberg, puede verse a Kalanick discutiendo acaloradamente con su propio conductor de Uber sobre las tarifas de la compañía.

El vídeo, que fue grabado el pasado 5 de febrero, empieza mostrando a Kalanick en la parte trasera del coche en compañía de dos amigas. Durante el trayecto, una de ellas parece decirle que ha oído que Uber está teniendo un año duro, a lo que el ejecutivo responde que él mismo se asegura de que "cada año sea duro. Si es fácil es que no me esfuerzo lo bastante".

Pues bien, su año se ha vuelto ahora un poco peor.

Cuando el trayecto llega a su fin, el conductor, Fawzi Kamel, aprovecha la ocasión para compartir su descontento. "Estás aumentando las exigencias y bajando los precios", le dice.

Kalanick se defiende argumentando que es necesario bajar las tarifas a causa de la competencia, lo que deriva en una calurosa discusión sobre el estado del mercado de las apps de transporte en la que Kamel sigue defiendo su postura. "La gente ya no confía en ti", le dice al ejecutivo. "He perdido 97.000 dólares por tu culpa. Estoy en la bancarrota por ti... No paras de cambiar cada día".

El ejecutivo niega que las tarifas de Uber Black, el servicio de alta gama de la app, hayan bajado, diciendo que eso son "sandeces".

Entonces, ataca personalmente al conductor. "Algunas personas no asumen la responsabilidad de si mismos. Culpan de todo lo que ocurre en sus vidas a otro. ¡Buena suerte!", dice antes de abandonar el coche de un portazo.

Después de que Bloomberg publicara el vídeo, Kalanick se ha disculpado en un e-mail enviado a los trabajadores de Uber, que la compañía también ha publicado en su blog.

"Decir que estoy avergonzado es quedarse muy corto. Mi trabajo como vuestro líder es liderar... y eso empieza por comportarse de un modo que nos haga sentir orgullosos a todos. Eso no es lo que hice, y no puede zanjarse con una explicación", escribe.

Kalanick asume la responsabilidad y admite que tiene que cambiar su actitud. "Queda claro que el vídeo es un reflejo de mí, y las críticas que hemos recibido son un severo recordatorio de que debo cambiar como líder y madurar. Esta es la primera vez que acepto admitir que necesito ayuda de liderazgo, y quiero recibirla", añade.

Más allá de su cuestionable comportamiento, el vídeo es especialmente controvertido teniendo en cuenta la polémica que rodea el modo en que Uber trata a sus trabajadores. Su modelo de negocio se basa en no considerar a los conductores como empleados directos, sino como contratistas independientes. Esto permite que la empresa se pueda ahorrar tener que pagar el salario mínimo, las horas extras y las compensaciones a los trabajadores.

En el caso de los conductores de Uber Black, como es el caso del conductor que aparece en el vídeo, además, se les requiere que conduzcan determinados modelos de coches de alta gama. Ello hace que los recortes en las tarifas sean especialmente sangrantes para sus beneficios.

Tal y como explica Bloomberg, y a diferencia de lo que argumenta Kalanick los precios de Uber Black si han bajado. En el área de San Francisco, por ejemplo, en 2012 la milla costaba 4,90 dólares y el minuto 1,25. Ahora, el precio es de 3,75 y 0,65 dólares respectivamente.

Por cierto, al bajarse del coche, y también según Bloomberg, Kalanick se tomó la molestia de puntuar al conductor... con solo una estrella.

[Vía The Guardian]