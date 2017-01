Trump llega al Museo de Cera de Madrid, y una activista le coge por las pelotas

La estátua de cera de Donald Trump llegó al Museo de Cera de Madrid este martes, ocasión que una activista del colectivo feminista Femen aprovechó para protestar contra el controvertido presidente electo.

La mujer irrumpió en la presentación de la figura y cogió sus partes íntimas mientras mostraba un mensaje escrito en su torso descubierto: "Grab the patriarchy by the balls" ("Coge al patriarcado por las pelotas").

FEMEN acaba de agarrar por las pelotas a la figura de Trump en Madrid! GRAB PATRIARCHY BY THE BALLS pic.twitter.com/ZMW2AiGHVt — FEMEN Spain- España (@FemenSpain) 17 de enero de 2017

Como muestra este vídeo, mientras un trabajador del museo intentaba apartarla del Trump de cera y se esforzaba por tapar sus pechos con unos globos, ella gritaba estas mismas palabras en español y en inglés. Los medios, absortos ante la escena que estaban presenciando, inmortalizaron con sus cámaras los últimos instantes de aquella protesta improvisada.

Una feminista irrumpe en la inauguración de la figura de Donald Trump en el Museo de Cera de Madrid al grito de "Grab them by the balls" pic.twitter.com/ra77Rujf6T — eslang (@eslang) 17 de enero de 2017

Sin embargo, esa escena terminó pronto, cuando la policía la escoltó y la sacó del edificio.

Mientras las imágenes del incidente se hacían virales, el jefe de prensa del museo, Gonzalo Presa, dijo a Reuters que se trataba de un gesto "desagradable". "Si quieren hacer esto, deben hacérselo directamente a él. Esto es demasiado fácil".

No es la primera vez que Femen protesta contra Trump. La última ocasión fue durante las elecciones presidenciales, cuando varias activistas entraron en el colegio electoral en el que el presidente electo estaba inscrito y mostraron el mismo mensaje:

"Grab the patriarchy by the balls".

Activistas de FEMEN protestan contra Donald Trump minutos antes de que acuda a votar pic.twitter.com/sLjPgspnu1 — FEMEN Spain- España (@FemenSpain) 8 de noviembre de 2016

[Vía Huffington Post]