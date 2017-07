Una fan de Trump limpia su estrella de la fama y se convierte instantáneamente en meme

Los fans tienen tendencia a hacer cosas muy locas por sus ídolos.

Por poner algunos ejemplos, hubo una tipa que se hizo cambiar legalmente el nombre por Mrs. Kanye West. Sí, en serio.

También está el caso de Carl McCoid, el señor ingles de cuarentaytantos años que lleva unos 30 tatuajes de Miley Cyrus por todo su cuerpo porque asegura que la música de la cantante le ha ayudado muchísimo a superar su divorcio.

O el de Herbert Chávez, un hombre filipino obsesionado con superman que se ha gastado una auténtica pastarada en parecerse a su ídolo. Esperamos al menos que al menos tenga claro que lo de volar tenga claro que no habrá médico que se lo arregle. O lo mismo el tipo va en ala delta a trabajar, vaya usted a saber.

El caso es que, comparándola con estos chalados, la mujer de la que vamos a hablar no parece muy loca, pero sí bastante absurdita. Su nombre (al menos en Twitter) es Makenna, una fan de Trump de las de verdad. No solo de banderita y de defender su peinado en los bares. A Makenna no se le caen los anillos por ponerse de rodillas y limpiar la estrella de la fama de su adorado presidente.

"Me paré a limpiar la estrella de Hollywood de Donald Trump. Nada más que respeto para MI presidente. #BienEducada".

Y todos los conservadores como locos, aplaudiéndole hasta con las orejas. Y ella, sintiéndose muy diva, muy ojito derecho de su querido Trump, venga a retuitear el support.

Two Americas - which will you choose? pic.twitter.com/5UkmN15XOS — Mike Cernovich (@Cernovich) 1 de julio de 2017

"Dos américas - ¿Cuál elegirías?"

No sé, tengo dudas, a ver si con el siguiente tuit me aclaro.

Can you spot the difference in attitude and composure? Who seems mature? Who seems that could handle political conversation like an adult? pic.twitter.com/Vv8efeFhYf — Brian is with an i (@youronlydad) 30 de junio de 2017

"¿Puedes ver la diferencia en la actitud y la compostura? ¿Quien parece más madura? ¿Con quién parece que podrías mantener una conversación política como un adulto?".

¿La de las pegatinas o la del trapo? Chiquito, no sé, que sigo sin tenerlo claro del todo...

I'm appalled at just how vile people become when someone chooses to support OUR president and country. Y'all need Jesus. — Paige Miller (@paimiller) 30 de junio de 2017

"Estoy alucinada de lo mala que se vuelve la gente cuando alguien elige apoyar a NUESTRO presidente y nuestro país. Todos necesitamos a Jesus".

Resulta que había entendido mal yo eso de la "libertad de expresión"... ¿Las despotricadas de bar se pueden borrar como los tuits?

Fact of the matter is, it's never ok to disrespect the president of the United States. Regardless of your political views — Jett matęri ⛷ (@jettpack10) 30 de junio de 2017

"De hecho, nunca está bien faltar al respeto al presidente de los Estados Unidos, al margen de tus visiones políticas".

Pero claro, fuera de su burbuja, el gesto de Makenna no fue visto con los mismos ojos, y las coñitas no tardaron en llegar...

stopped by to clean @pitbull 's star, nothing but respect for MY president pic.twitter.com/BrwEjxf6In — madoggy (@MaddyBurke_) 3 de julio de 2017

"Me paré a limpiar la estrella de Hollywood de Pitbull. Nada más que respeto para MI presidente".

stopped to clean @shrek 's hollywood star. nothing but respect for MY president pic.twitter.com/SGgZIe31kz — erin (@jeanjcket) 3 de julio de 2017

"Me paré a limpiar la estrella de Hollywood de Shrek . Nada más que respeto para MI presidente".

"Me paré a limpiar la estrella de Britney Spears . Nada más que respeto para MI presidente".

stopped to clean his star. nothing but respect for my president 🤗 pic.twitter.com/KZH52YYLfg — Jess Hardy (@penguinpenguout) 3 de julio de 2017

"Me paré a limpiar su estrella. Nada más que respeto para MI presidente".

Stopped to clean @MerylStreep Hollywood Star. Nothing but respect for MY President. #RaisedRight pic.twitter.com/sqLsZ70bul — jake stubbs (@jake__stubbs) 1 de julio de 2017

"Me paré a limpiar la estrella de Hollywood de Meryl Streeep . Nada más que respeto para MI presidente".

stopped to clean @DannyDeVito Hollywood star. nothing but respect for MY president pic.twitter.com/RYY2p3dlmw — biryani mamí (@suhnahlay) 2 de julio de 2017

"Me paré a limpiar la estrella de Hollywood de Danny De Vito . Nada más que respeto para MI presidente".

stopped to clean his hollywood star. nothing but respect for MY president pic.twitter.com/YbvMbbkU3O — Li'l Stuffed Bull 🐮 (@bully_thelsb) 3 de julio de 2017

"Me paré a limpiar su estrella de Hollywood. Nada más que respeto para MI presidente".

Joder, ojalá un Godzila presidente.