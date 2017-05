Fallece la cuidadora de un zoo inglés tras ser atacada por un tigre

Crédito de la imagen Stephano @primal_tweet.

"Estábamos cerca del recinto de los tigres cuando un trabajador del zoo nos gritó a todos que saliéramos del parque inmediatamente". Esto sucedió en torno a las 11:45 de la mañana, en el momento en el que descubrieron el cuerpo sin vida de Rosa King, la cuidadora del Hamerton Zoo Park (en Cambridgeshire) que media hora antes había fallecido tras ser atacada por uno de los tigres que cuidaba.

Peter Davis, que estaba de visita en el zoo con su familia dijo haber escuchado gritos en las proximidades del recinto donde el fatal incidente tuvo lugar.

"Había un tipo en el recinto donde el incidente sucedió y pasó corriendo a mi lado. Estaba tomando fotografías y salió en busca de ayuda, pero no sabíamos que estaba pasando. Al minuto siguiente media docena de cuidadores vinieron corriendo al recinto. Escuchamos a una de las chicas chillar. A continuación, otra gritó con que saliéramos corriendo".

"En ningún momento durante el incidente ninguno de los animales escapó de su recinto y nunca estuvo en peligro la seguridad pública", aseguró el Zoo en su declaración oficial.

Tal y como explica Garry Chisholm, fotógrafo de vida salvaje King, de solo 33 años, era mucho más que una empleada cualquiera.

"Rosa no era solo una cuidadora del Hamerton Zoo, ella era el Hamerton Zoo", dijo. "Ella era el eje central, era su luz. Su pasión por los animales y el cuidado que les daba era exscepcional, aunque sin duda alguna sus preferidos eran los guepardos, de los que siempre hablaba con gran orgullo y felicidad".

"La extrañaremos mucho, no solo yo, sino todos los que alguna vez la conocieron, El único consuelo de lo que ha pasado hoy es que ahora se habrá reunido con Ares, el guepardo, y Brizzard y Ladybelle, sus queridos tigres".

El zoológico abrió sus puertas en junio de 1990. El recinto de los tigres malayos lleva en marcha desde julio del año pasado.

Según los agentes, el tigre, que no ha sido sacrificado, no ha sufrido ningún tipo de daños. Además, la policía considera que se trata de un incidente aislado y no hay ningún tipo de sospechas en torno a la muerte.

Una tragedia que debería servir para volver a recordarnos de que la idea de un zoo es un error desde su misma concepción.

[Vía BBC]