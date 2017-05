Facebook censura una página que ayudaba a abortar de forma segura a miles de mujeres

Tras trabajar durante años en la iniciativa Women on Waves, una clínica abortiva montada en un barco que ayuda a las mujeres a someterse a un aborto, la doctora y activista holandesa Rebecca Gomperts decidió dar un paso más. Y creó en 2005 la plataforma Women on Web, una página que traslada el activismo de Women on Waves al mundo 2.0.

Women on Web proporciona información que puede salvar la vida a miles de mujeres en todo el mundo. A través de su página de Facebook, la plataforma ofrece un servicio médico en línea a mujeres que quieren tener acceso a un aborto seguro en países donde este está prohibido. Allí, se puede hacer las consultas necesarias, se pone en contacto a las pacientes con los médicos y, si todo está en orden, se envía la píldora abortiva al domicilio de la afectada.

Además, la organización basa sus métodos y recomendaciones en las evidencias científicas sobre el aborto publicadas por la OMS en su guía “Aborto Seguro: Orientación técnica y normativa para los sistemas de salud”. Y sus servicios han sido utilizados por más de 200.000 mujeres de 140 países en los que el aborto es ilegal.

Una labor crucial en la promoción y en el cuidado de la salud de las mujeres que para Facebook no ha sido suficiente. La red social ha censurado Women on Web alegando que la plataforma vulneraba su política de “promoción y uso de drogas”.

Su organización hermana, Women on Waves, lo anunciaba así en un post de Facebook.

Queridas todas, nuestra organización hermana @ WomenOnWeb.IF ha sido censurado por Facebook bajo la acusación de "estímulo del uso de drogas"

Women on Web ofrece información para salvar vidas a miles de mujeres en todo el mundo. Su página en Facebook publica noticias, información científica y los protocolos de la Organización Mundial de la Salud y Women on Web ha respondido a más de medio millón de correos electrónicos a mujeres que necesitaban información científica y precisa esencial para su salud y vida.

Esperamos que Facebook modifique esto pronto, ya que el acceso a la información es un derecho humano

Los usuarios de las redes sociales han mostrado su indignación ante la noticia a través de numerosos tuits.

Still no word from Facebook on censoring page of organization that shares true information about medical abortion https://t.co/mQ8a4ixesm — Julia Carrie Wong (@juliacarriew) 12 de mayo de 2017

Aún sin noticias de Facebook por la censura de la página de la organización que comparte información verdadera sobre el aborto médico

Dile a Mark Zuckerberg que deje de censurar la píldora abortiva #WomenOnWeb

#Facebook #WomenOnWeb censorship? Regardless your own opinion, Facebook should be open for all opinions unless they are racist, hateful etc — Bart Bruijnesteijn (@bruijnesteijn) 12 de mayo de 2017

¿Censura a #WomenOnWeb? Más allá de tu propia opinión, Facebook debería estar abierto a todas las opiniones a menos que sean racistas o promuevan el odio...

No es la primera vez que la red social censura a Women on Web. En enero de 2012, Facebook eliminó la fotografía de perfil de la doctora Rebecca Gomperts. La imagen contenía instrucciones para inducir el aborto usando misoprostol. La doctora Gomperts fue bloqueada durante dos días hasta que Facebook pidió disculpas.

Por lo que parece, Facebook tiene problemas para cumplir sus normas de “bienes regulados”, como medicamentos con receta, marihuana, armas de fuego o municiones. Mientras sigue fallando en la regulación de la venta de armas, la compañía ha tomado medidas drásticas para detener páginas relacionadas con la marihuana legal o, en este caso, las píldoras abortivas. Un doble rasero cuanto menos sospechoso.