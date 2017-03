Facebook insiste en que el botón de "no me gusta" nunca llegará a la red social

Desde que Facebook se implementó las reacciones, con las que puedes decir que te enfada, te sorprende o te alegra un estado sin tener que darle simplemente a “me gusta”, muchos creyeron que el botón de “no me gusta” estaba al caer.

Mark Zuckerberg, sin embargo, ha repetido una y otra vez que no lo integraría nunca.

Ahora, el rumor ha vuelto a surgir tras descubrirse que Facebook está haciendo pruebas de un botón con el pulgar hacia abajo en la aplicación Messenger. Tras la última actualización, algunos usuarios pueden reaccionar a los mensajes igual que se hace con los estados o comentarios de Facebook. Y, al lado de las reacciones habituales, también ha aparecido el botón de “no me gusta”.

The dislike button may be coming soon...but on Facebook Messenger - https://t.co/yCryNRLqUe pic.twitter.com/nYdR1DQHNF