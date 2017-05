Zuckerberg anuncia la primera medida para combatir los asesinatos y suicidios en directo

Facebook ha tomado medidas para frenar la retransmisión en directo de suicidios, asesinatos y actos violentos a través de Live. Después de que los últimos casos conmocionaran y se aumentara la presión hacia la red social, Mark Zuckerberg ha anunciado que contratara a 3.000 moderadores más de contenido que se sumarán a los 4.500 que ya existen en la compañía.

"En las últimas semanas hemos visto a gente lastimándose a sí mismas y a otras personas, bien a través de vídeos en directo o colgados posteriormente. Es desgarrador, y he estado pensando en cómo podemos hacerlo mejor para la comunidad", comenzaba Zuckerberg en un comunicado publicado en su muro.

"Si vamos a construir una comunidad segura, necesitamos responder rápidamente. Estamos trabajando para hacer que estos vídeos sean más fáciles de reportar para que podamos tomar una acción cuanto antes", añadía.

El gran problema al que se enfrenta la compañía, con más de 1,86 millones de usuarios subiendo contenidos, es controlar el material que puede difundir en vivo cualquier perturbado con un teléfono inteligente. A diferencia de las televisiones, cuyas imágenes están sujetas a regulaciones, el control del streaming solo es a posteriori. Ninguna empresa tecnológica ha sido capaz de detectar un vídeo dudoso en tiempo real.

Facebook se ha visto forzado ahora a actuar ante las críticas de que incluso había falta de rapidez a la hora de retirar un contenido. Hace unas semanas, un padre mataba en Tailandia a su hija de once meses ahorcándola en la azotea de un hotel y lo retransmitía en directo por Facebook. La red social tardaba 24 horas en eliminar los clips que sumaban más de 370.000 visualizaciones.

Este sobrecogedor asesinato ocurría ni siquiera un mes después de que Steve Stephens quitara la vida de un disparo a a un hombre de 74 años escogido al azar en las calles de Cleverand. También, en Chicago, un puñado de jóvenes retransmitían en directo cómo violaba a un niña de 15 años.

Se tiene la sensación de que la plataforma responde demasiado tarde.

Según publica The Guardian, el Comité de Asuntos Interiores de la Cámara de los Comunes señaló que se debería sancionar a los medios sociales si no reaccionan con premura a cualquier contenido ilegal, sumando los posts que incitan al odio y la violencia. Después de que la diputada laborista Jo Cox fuera tiroteada y asesinada, la Comisión recomendó incluir "multas significativas" para las compañías que no retiren publicaciones ilegales "dentro un plazo estricto".

Mark Zuckerberg concluye que los nuevos moderadores ayudarán a eliminar posts no permitidos, como delitos de odio o explotación infantil. Mientras, asegura que además se está trabajando en mejores herramientas para una temprana actuación y para ponerse en contacto con la policía si alguien necesita ayuda.

Unos pasos para hacer una red menos hostil.