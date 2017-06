El fundador de Telegram dice que EE.UU le presionó para que rebajase la seguridad de la app

Montaje PlayGround

Telegram es famoso por ser un servicio alternativo a WhatsApp con un sistema de seguridad más elaborado. Pero, precisamente por esta característica se ha ganado un enemigo: el gobierno de Estados Unidos.

En su cuenta de Twitter, el CEO de la compañía Pavel Durov ha asegurado que los federales estadounidenses le intentaron sobornar para que debilitara su cifrado o instalara un acceso trasero:

“El año pasado, durante una visita semanal de nuestro equipo a EEUU, sufrimos dos intentos de soborno a nuestros desarrolladores por parte de las agencias estadounidenses, con la presión del FBI de por medio. Si piensas que es posible desarrollar una app cifrada, independiente y segura en Estados Unidos, eres un ingenuo”.

