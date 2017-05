El yerno de Trump también es investigado por el FBI

Otro miembro del séquito de Donald Trump está en el punto de mira del FBI. El yerno del presidente de Estados Unidos y su asesor principal, Jared Kushner, se ha convertido en un agente más a escrutar en la investigación sobre los posibles vínculos entre el Kremlin y la victoria de Trump en las elecciones presidenciales de 2016, según han revelado The Washington Post y la NBC News.

La investigación se centra en una serie de reuniones que Kushner mantuvo en diciembre con el embajador de Rusia en Estados Unidos, Sergei Kislyak, un importante activo en la trama Rusia / Trump, y con el banquero moscovita, Sergei Gorkov, que fue sancionado por la administración del expresidente Barack Obama tras la anexión rusa de Crimea.

A pesar de que cuando se desarrollaron las reuniones Trump ya era presidente y de que no es raro que los miembros del equipo de transición contacten con gobiernos extranjeros, los encuentros no se hicieron públicos en su momento.

Pero Kushner no tiene motivos por los que alarmarse por ahora. Funcionarios estadounidenses dijeron a NBC Newsque no es la parte central de la investigación y que no le han acusado de ningún delito, simplemente los investigadores consideran posee información crucial para indagar en las relaciones del gobierno de EEUU con Rusia.

Ante estas revelaciones, uno de los abogados del asesor de Trump, Jaime Gorelick, dijo que su cliente ha aceptado ofrecer detalles sobre sus contactos rusos con el Comité de Inteligencia del Senado. "El Sr. Kushner se ha ofrecido voluntariamente a compartir con el Congreso lo que sabe sobre estas reuniones. Y hará lo mismo si es contactado en relación con cualquier otra investigación".

Las dos personas del entorno del presidente de EEUU que ya han sido eliminadas por sus vínculos con Rusia, son Michael Flynn y Paul Manafort. El primero se vio obligado a dimitir de su cargo de consejero de seguridad nacional después de que se destaparan sus conversaciones telefónicas con Kislyak. El segundo dirigió la campaña del ahora presidente hasta que salieron a la luz sus negocios con empresarios rusos y ucranianos.

Pero a diferencia de ellos Kushner sigue en la Casa Blanca. El magnate inmobiliario y marido de Ivanka Trump, es probablemente el consejero más valorado del presidente. A pesar de que no suele hablar en público de su papel en el Gobierno, está al frente de un amplio abanico de responsabilidades en política exterior con Canadá, México, China y la paz en Oriente Medio.

Tump ha tachado la investigación sobre sus vínculos con Rusia como "la mayor caza de brujas que ha sufrido un político en la historia de Estados Unidos". Pero su argumento tiene cada vez menos fuerza.