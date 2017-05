Expulsan a una familia de un avión por poner una tarta de cumpleaños en el lugar equivocado

Minta y Cameron Burke habían comprado billetes de la aerolínea JetBlue para ellos y sus dos hijos con la intención de viajar el 3 de mayo a Las Vegas para celebrar el cuarenta cumpleaños de Minta con su familia. Con motivo de la ocasión, la pareja llevaba consigo una tarta de crema de mantequilla adquirida en una pastelería de Harlem.

Aunque entonces ellos no pudieran imaginarlo, aquella tarta iba a desencadenar una serie acontecimientos que implicarían la intervención de la policíaa y que toda la familia Burke acabase siendo desalojada del avión.

Jersey City family kicked off flight over a cake. @JetBlue says passenger was agitated/security risk. Video appears to tell different story. pic.twitter.com/q0zQzNbHoa — CeFaan Kim (@CeFaanKim) 14 de mayo de 2017

"Echan a una familia de Jersey por una disputa sobre una tarta. JetBlue dice que los pasajeros estaban nerviosos y eran un riesgo para la seguridad. El vídeo parece explicar una historia diferente".

De acuerdo con ABC 7, todo comenzó cuando uno de los miembros de la familia situó la tarta en el compartimiento superior. Algo que, aparentemente, no está permitido. Según explicó Cameron Burke a Daily News, una azafata le pidió "amablemente" que la retiraran de allí, a lo que el accedió.

"Entonces ella me pidió que la moviera bajo el asiento de en frente, y lo hice", dijo. Entonces fue cuando otra azafata intervino y empezó a dirigirse a la primera azafata. "Se puso a señalarla, '¿Le dijiste que no podía poner nada en el compartimiento superior', dijo Cameron Burke a ABC 7.

"Me acerqué y les dije que todo estaba bien, ella me respondió, 'Señor, esto no va con usted'. Cuando ella me dijo que no había sido cooperativo, le dije 'Señora, ha estado usted bebiendo?', porque su actitud no era normal".

Finalmente, como podemos ver en este vídeo grabado por Cameron y compartido en Twitter por el reportero de la ABC CeFaan Kim, la policía fue llamada a intervenir para solventar la situación. "Nadie está en problemas", escuchamos decir al agente, "Papi, tengo miedo" dice la hija de los Burke.

Después de una charla con los empleados del vuelo la policía procedió a informar a la familia de que tienen que abandonar el vuelo, y que los reacomodarán a todos".

Jet Blue quiso dar su versión de los hechos a Mashable con el siguiente comunicado:

"Durante el embarque, los clientes guardaron su tarta y otros objetos en un compartimento superior destinado a la seguridad y equipamiento de emergencia, y se negaron a moverlos en diversas ocasiones en las que la tripulación les pidió que lo hicieran. La normativa federal requiere que el equipamiento de emergencia se mantenga sin ningún tipo de obstrucción durante el vuelo. Los clientes se pusieron nerviosos, utilizaron malas palabras contra la tripulación e hicieron falsas acusaciones sobre el estado de los miembros de la tripulación para volar. Después de que los clientes se negaran a hablar con el líder del equipo de la situación, el policía fue llamada y todo el avión fue desalojado. El capitán determinó que la actitud de los clientes demostraba un riesgo de ir a mayores en el aire y no serían autorizados a volar. Se les ofreció un reintegro completo de su dinero. El resto de clientes fueron reembarcados y el vuelo salió sin más interrupciones"

En el vídeo que se ha difundido no podemos ver el incidente completo: toda la grabación es posterior a la supuesta actitud reprochable de los Burke.

Aunque a la familia se le devolvió el dinero nada más bajar del avión y consiguieran reservar un vuelo a Las Vegas al día siguiente, Cameron dijo a Daily News que quiere que la azafata sea despedida, "No debería estar atendiendo de cara al público. Espero que JetBlue reentrene a sus empleados".

[Vía Mashable]