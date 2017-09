La violenta expulsión de una pasajera tras exigir que echaran a dos perros del avión

Chris Stewart @CStewartWPTV.

El incidente tuvo lugar en un vuelo de Southwest Airlines entre Baltimore y Los Ángeles el pasado martes, y el vídeo grabado por uno de los pasajeros ya ha dado la vuelta a internet. En él vemos a una mujer chillando siendo arrastrada por la policía mientras los otros pasajeros le gritan que se baje del avión. Lo cierto es que, con las imágenes sacadas de contexto es complicado saber lo que ocurrió.

"Mujer arrastrada fuera de un vuelo de Southwest de Baltimore a Los Ángeles. Se quejó de una alergia animal a bordo. No tenía una tarjeta de alergias".

Según explicó la aerolínea a Buzzfeed News, las cosas pasaron así:

Una de las pasajeras exigió que se expulsara a dos perros que viajaban en la cabina (uno, un perro de servicio, el otro, una mascota) por tenerles una alergia mortal, aunque la mujer no llevaba consigo ninguna documentación que probase su afección.

"Nuestra política establece que a un cliente (sin un certificado médico) se le puede denegar el embarque si reporta tener una alergia con posibles reacciones que pongan en riesgo su vida y no puede viajar a salvo con un animal a bordo", dijeron en su declaración.

Bill Dumas, el pasajero que grabó las imágenes explicó a la CBSLA que el piloto se negó a volar hasta que la situación se hubiese resuelto.

Después de "repetidos intentos" por parte de la tripulación para explicarle esta situación a la pasajera, y viendo que ella no estaba dispuesta a colaborar y bajarse del avión, se vieron obligados llamar "implicar a las fuerzas de la ley", explicaron.

En la grabación vemos como los agentes tratan a la mujer con agresividad, mientras ella mantiene una actitud poco colaborativa. Grita que no la toquen, que le han roto los pantalones y que su padre tiene una operación quirúrgica tratando de convencerlos de que la suelten. Mientras los agentes la arrastran, ella insiste en que puede caminar por sí misma, a lo que uno de ellos responde, "En ese caso, ¡camina!".

El resto de pasajeros no parece estar por la labor de defenderla. Las únicas voces que se alzan entre los asientos son para decirle: "Pues muéstrales que estás andando" y "Dios, señora, bájese del avión".

Dumas dijo que la policía fue "excesivamente agresiva", pero esto fue después de llevar mucho tiempo hablando con la mujer, explicándole con calma las cosas e "intentando que funcionara". "En realidad, ella no les estaba dejando muchas opciones, la gente en el avión estaba diciendo, 'Bájate del avión'.

Creo que este tuitero resume perfectamente lo sucedido.

1) Says she's deathly allergic to dogs2) Refuses to leave after being informed the dogs can't be removed3)Shes then removed for her safety — Crow (@Wolfram1045) 28 de septiembre de 2017

"1) Dice tener una alergia mortal a los perros.

2) Se niega a bajar del avión cuando le dicen que los perros no pueden ser expulsados.

3) Entonces la sacan por su propia seguridad".

Es cierto que la policía se excedió con la mujer, pero eso se escapa al control de la compañía.

Airlines get a shit ton of well deserved criticism for how shitty they treat their customers but in this case, I'm with the airline — Crow (@Wolfram1045) 28 de septiembre de 2017

"Las aerolíneas reciben un montón de críticas bien merecidas por el trato de mierda que le dan a sus clientes pero, en este caso, estoy con la aerolínea".

Pero la gran pregunta que suscita la reacción de esta mujer es: ¿Si la mujer realmente tenía una alergia mortal a los animales, se jugaría la vida por no cambiar de avión? Puede enfadarle mucho que prioricen el espacio de los perros al suyo, pero si tuviera posibilidades de morir por ello, finalmente bajaría del avión mientras planea la denuncia que va a ponerles. ¿O no?

Su forma de actuar me hace pensar que, o bien tiene una alergia leve y perfectamente controlable, o simplemente no tiene ningún tipo de alergia y es una repelente que odia a los perros, como esta mujer.

I am afraid of dogs and I would be pretty upset if I had to leave a plane bc of a dog. They should NOT be allowed on the plane where passengers sit. — Terye Wohnus (@TeryeA) 28 de septiembre de 2017

"Tengo miedo a los perros y me enfadaría bastante si tuviera que dejar un avión por uno de ellos. No deberían estar permitidos en un avión en el que hay pasajeros sentado".

Disculpe, señora, pero que usted tenga miedo a los perros no es una razón para que los perros no puedan viajar en cabina. A mí, que vengo de familia atea, siempre me han dado miedo los curas y las monjas con ese look de "yo por "Jesucristo sacrificaría vírgenes", y si me toca viajar con alguno de los integrantes del Catholic Team, me callo porque sé que tienen el mismo derecho que yo a estar allí.

I'm quite badly allergic to cats and dogs, it's a pain but it's manageable. Sitting further away would have worked. https://t.co/k8vPNtsrAl — Mr. B. (@CBellUK) 28 de septiembre de 2017

"Soy bastante alérgico a los gatos y los perros, y molesta pero es manejable. Sentarse alejada hubiera funcionado".

Volver a recolocar a los dueños con sus perros es más complicado que recolocar a una persona, así que tiene sentido que esta sea la norma de la aerolínea.

It probably took a lot of stress and paperwork to get said dog on flight, human can just jump in the next plane — Joanna Murphy (@jomurphy696) 28 de septiembre de 2017

"Probablemente supuso mucho estrés y papeleo conseguir sentar a ese perro en el vuelo, un humano puede simplemente saltar al siguiente avión".

Southwest se disculpó públicamente con la pasajera: "Estamos deshechos por la forma en la que esta situación se desarrolló y cómo funcionó la retirada de clientes por parte de las fuerzas de la ley locales. Queremos ofrecer públicamente nuestras disculpas a esta clienta por su experiencia y será contactada directamente para tratar sus dudas".

