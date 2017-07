Evacuan el Tomorrowland de Barcelona tras incendiarse el escenario principal

Twitter

Otro festival de verano que a punto ha estado de acabar en tragedia. Esta vez la mala suerte se ha cebado con la extremidad catalana del festival de música electrónica Tomorrowland.

El parque de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) acogía por primera vez una réplica a escala del festival belga. La fiesta, bautizada como Unite with Tomorrowland, tenía previsto durar más de 12 horas, pero no pudo ser.

Poco después de las 22:15, las actuaciones se interrumpían por culpo de un espectacular incendio desatado en uno de los laterales del escenario principal. Las autoridades y la dirección del evento decidieron suspender la fiesta y desalojar el recinto.

E l protocolo de emergencias ha funcionado a la perfección. Las 22.143 personas presentes en el festival fueron evacuadas sin producirse altercados. Protección Civil de la Generalitat confirmaba al filo de la medianoche que no ha habido heridos.

Las causas del fuego están aún por aclarar. El incendio se ha originado en el escenario principal, donde estaba teniendo lugar un espectáculo pirotécnico. Algunas informaciones apuntan a que la causa del fuego podría haber sido el sobrecalentamiento de un foco ubicado en la parte izquierda del escenario, que se habría incendiado. El espectáculo pirotécnico habría contribuido a ese sobrecalentamiento.