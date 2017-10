Donald Trump le dijo a la viuda de un militar caído en una operación que "él sabía dónde se metía"

A principios de octubre, cuatro boinas verdes de las Fuerzas Especiales estadounidenses fallecieron en una emboscada mientras desempeñaban una misión en Níger. Desde hace un tiempo, el ejército estadounidense está ayudando al gobierno nigeriano en la lucha contra grupos terroristas afiliados al Estado Islámico. El ataque fue el día 4 de este mes y, desde entonces, las reacciones del Gobierno de Donald Trump han demostrado una vez más la incompetencia y falta de empatía de su líder.

Tras el ataque, la respuesta del Gobierno estadounidense fue lenta. Donald Trump tardó en compadecer la friolera de 12 días y cuando lo hizo… fue un cúmulo de despropósitos.

A pesar de ser un comentarista activo en redes sociales, hubo que esperar hasta este lunes para que el presidente se dignara a comentar las muertes de los cuatro militares estadounidenses. En una rueda de prensa, los periodistas le preguntaron por el suceso y por qué no había hecho ninguna declaración ni llamada a los familiares de los fallecidos. En lugar de responder a esa pregunta, Trump aprovechó para denostar la labor de sus predecesores. “Si nos fijamos en el presidente Obama y en otros presidentes, la mayoría de ellos no hicieron llamadas. Me gusta hacer la llamada cuando sea apropiado”, declaró.

Las declaraciones muy pronto tuvieron contestación. Entre las más ácidas se encuentran los tuits de Alyssa Mastromonaco, subjefa de gabinete del Gobierno de Obama y el del general retirado Martin Dempsey.

that's a fucking lie. to say president obama (or past presidents) didn't call the family members of soldiers KIA - he's a deranged animal.

— Alyssa Mastromonaco (@AlyssaMastro44) 16 de octubre de 2017

POTUS 43 & 44 and first ladies cared deeply, worked tirelessly for the serving, the fallen, and their families. Not politics. Sacred Trust. — GEN(R) Marty Dempsey (@Martin_Dempsey) 17 de octubre de 2017

La situación podría haberse quedado en este comentario desafortunado, pero la verborrea incontrolada de Donald Trump volvió a hacerse presente un día más tarde. En una entrevista para Fox News Radio, el multimillonario republicano sugirió a los periodistas que preguntaran a su jefe de gabinete, el ex general John Kelly, si Obama lo había llamado cuando su hijo falleció en Afganistán. Aunque Kelly no ha hecho una declaración pública al respecto, es de sobra conocido en EEUU la opacidad con la que el ex general ha tratado el fallecimiento de su hijo.

El martes por la tarde, Donald Trump decidió enmendar su error y alrededor de las cinco menos cuarto llamó a la viuda de uno de los militares, el sargento David T. Johnson. Tan solo cinco minutos de llamada sirvieron para que el republicano volviera a estropear el momento. Donald Trump le dijo a Myeshia Johnson, esposa del fallecido, que su marido “sabía a lo que se estaba metiendo” y solo se refirió al soldado como “su hombre”. La conversación fue escuchada por la madre del sargento fallecido y por la congresista demócrata Frederica Wilson. Ambas coincidieron en el tono irrespetuoso de la conversación. El presidente negó vía Twitter y ante los medios haber dicho eso, pero su jefe de gabinete, John Kelly, ha confirmado hace unas horas que la conversación sucedió tal cual cita la viuda del soldado.

Karen Meredith, coordinadora de Gold Star y Military Families, cuyo hijo murió en Irak, declaró que las reacciones del republicano al asunto de los caídos en Níger eran impropias de un comandante en jefe del ejército. "Esto no se trata de ti, se trata de ellos. Se trata de todos los que perdimos a nuestros seres queridos en la guerra. Por una vez en tu vida, por favor, deja de hacer que todo gire sobre ti. Por una vez en tu vida, al menos pretende saber qué es la empatía".

La última polémica de Donald Trump se suma a una lista creciente de desplantes del republicano hacia el ejército. En 2015, tras presentar su candidatura en el Partido Republicano, Trump dijo que no consideraba al senador John McCain un héroe de guerra, como siempre se le ha considerado en el país tras sobrevivir seis años preso en Vietnam. Tras unas declaraciones islamófobas del republicano, también recibió las críticas de la familia del militar fallecido en Irak Humayun Khan por no “saber el significado real del sacrificio” y “cuestionar el patriotismo de los musulmanes estadounidenses”. Cuando ya era presidente, culpó a los militares por una incursión fallida en Yemen, una misión que él mismo aprobó. Y hace tan solo unos días, Donald Trump envió a la familia de un militar estadounidense fallecido un cheque de 25.000 dólares… que les había prometido en junio.

Durante la campaña electoral, el entonces candidato republicano recibió el apoyo público de 88 generales y altos cargos militares retirados, quienes consideraban que Donald Trump tenía el empuje necesario para convertirse en comandante en jefe del ejército estadounidense. ¿Se arrepentirán ahora estos militares de su apoyo a Donald Trump tras la poca empatía que ha demostrado el republicano con sus compañeros?