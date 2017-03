Este es el ciberdelincuente más buscado del mundo

El FBI ha catalogado a Evgeniy M. Bogachev como el ciberdelincuente más buscado del mundo, el gobierno de Barack Obama le acusó de entrometerse en las elecciones presidenciales y para el gobierno ruso podría ser un importante activo en su labor de espionaje.

A pesar de estas acusaciones y de que la oficina ha anunciado que recompensará con 3 millones de dólares a quien les ayude con su búsqueda y captura, The New York Times ha revelado en un reportaje que vive libremente en su país natal, Rusia, disfrutando de una vida de lujos, de la compañía de sus gatos y de largos paseos en yate.

Estados Unidos sostiene que está detrás de varios delitos, aunque uno de los más destacables es hackaer miles de ordenadores de todo el mundo con los cuales se hizo con centenares de millones de dólares de cuentas bancarias. En el apogeo de su operación tenía entre 500.000 y un millón de dispositivos controlados, entre los cuales podría también podrían estar los de los funcionaros gubernamentales y de contratistas de varios países.

Mientras Bogachev, de 33 años, realizaba estas operaciones, el gobierno ruso no solo hacía como si no se enterara de nada, sino que además estaba buscando en los mismos ordenadores archivos y correos electrónico. Unas evidencias que, según funcionarios gubernamentales de EEUU, apuntan a que le utizaron para realizar labores de espionaje que habrían servido para recabar secretos gubernamentales.

El hecho de que viva libremente en Rusia "es el argumento más fuerte" para decir que trabaja para el gobierno ruso, dijo a The New York Times el que fue hasta 2015 agente especial auxiliar encargado de las investigaciones cibernéticas del FBI en Nueva York, Austin Berglas.

"Los piratas informáticos como el Sr. Bogachev son 'pluriempleados' que reciben órdenes de los servicios de inteligencia rusos, ya sea para espionaje económico o espionaje directo", añadió Berglas.

Al no haber un tratado de extradición entre Rusia y EEUU, el gobierno ruso tiene la excusa perfecta para alegar que mientras el hacker no haya delinquido en su país, no hay motivos para arrestarle.

Como dijeron fuentes del FBI, por el momento solo pueden "seguir buscando pistas". Mientras Bogachev seguirá viviendo en la ídilica y turística ciudad rusa de Anapa, calentándose en las playas del Mar Negro arropado entre sus pijamas de leopardo.

[Vía The New York Times]