Los científicos buscan por todo el mundo a los animales de estas 24 especies perdidas

Charles H. Smith

Ninguna de ellas está oficialmente extinta, pero hace décadas que nadie las ve. Las "especies perdidas", que incluye 24 animales y una planta, son aquellas que la organización con sede en Texas, Global Wildlife Conservation, pretende encontrar durante los próximos meses.

Creative Commons

La ardilla voladora Namdapha lleva 36 años desaparecida y la única evidencia que demuestra que un día existió es un ejemplar que fue recogido en un parque nacional de la India.

Un murciélago, una abeja, una ardilla, un caballito de mar y una rana, son algunos de los animales que conforman la lista que nació de la opinión de docenas de expertos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Los criterios en los que se basaron fueron que las especies no hubiesen sido vistas durante más de 10 años, que tuvieran connotación cultural y que no estuviesen oficialmente extintas. Entre todas, suman un total de 1.500 años sin ser vistas por los humanos.

Bernard R. Kuhajda / Global Wildlife Conservation

El esturión Syr Darya es originario del río Syr Darya de Asia Central y la última vez que se le vio fue durante los años sesenta en Kazajstán.

El resultado se materializó en las 25 especies que, como dijo el biólogo y jefe del proyecto, Robin Moore, estarían repartidas en 18 países de alrededor del mundo. Aquellos que pretenden pisar durante las expediciones que empezarán este verano, después de recaudar 500.000 dólares, para así traer de vuelta a las que hace años que no se ve.

Philip Nelson / Global Wildlife Conservation

A pesar de que no se ve al pato de cabeza rosada desde 1949, se cree que se le podría ver en al recóndita y salvaje selva de Birmania.

"Estamos en una crisis de extinción, y creo que la gente necesita sentir al menos que hay alguna esperanza. La esperanza es un motivador más poderoso que la desesperación", dijo Moore a The Washington Post.

National Museum of Natural History Naturalis

Se sabe que la Codorniz del Himalaya ha vivido al menos en dos lugares de la India y fue vista por última vez en 1876.

La experiencia ha llevado a Moore a creer férreamente que este proyecto funcionará. En 2010, cuando impulsó junto a compañeros "The Search For Lost Frogs", científicos de todo el mundo encontraron tres de las diez especies de ranas que buscaban y decubrieron otras 12. Una experiencia que le hace estar convencido de que esta ocasión no tiene por qué ser distinta.

Enrique La Marca

La rana alerquín escarlata fue vista por última vez en 1990 y se conoce de una sola corriente en el bosque nuboso de Venezuela. Pero informes anecdóticos sugieren que todavía podría vivir en un área remota que los científicos aún no han examinado, dice Global Wildlife Conservation.

[Vía The Washington Post]