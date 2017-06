'El Español', tu blanqueador de nazis favorito

Hay un capítulo de Padre de familia en el que Peter viaja a la Alemania nazi y está en el despacho de Hitler. Adolf escribe y Peter le pregunta qué hace y el Führer le responde, molesto, "Cosas". Pero Peter está entre aburrido y fascinado y nos regala una expresión que ya es historia de la cultura popular:

—¿Cosas... nazis?

De un tiempo a esta parte, cuesta no ver a Pedro J. Ramírez como Peter.

Lo que sigue es el director de El Español corriendo a encalomarle a algún redactor o redactora un artículo en el que Adolf hable en primera persona de cosas nazis sin mencionar nunca que son cosas nazis. Un ejemplo de resultado final podría ser este:

Hablamos de ficción, por supuesto, pero en la realidad lo que tenemos es esto otro:

WhatsApp ya inventó el emoji 'no sé si fue buena idea decirle que sí a los periodistas'

Al protagonista de la noticia le agredieron "porque llevaba una bandera española en el polo". "Es Ultra Sur y miembro del Hogar Social Madrid", seguimos leyendo, sin hacer mención al caracter ultraderechista de ambos grupos. "Me dijeron que me iban a acuchillar", dice el chico. En el centro de Madrid, a plena luz del día y por parte de — esta vez sí parece relevante destacar ideologías para El Español — "un grupo de ultraizquierda".

Lo bueno de blanquear nazis en 2017 es que el asunto puede llevar vídeo. Contenidos fresquitos, gracias a ellos (y concretamente a @nichtmitmachen) podemos hacernos una idea rápida de cómo es la vaina entre parada y parada de metro. Play:

Dudamos de que sea la última vez que El Español lo hace. Lo que sí es seguro es que no es la primera. Sigamos con vídeo. Aquí Melisa D. Ruiz lanzando un persuasivo speech en la manifestación de taxistas de hace unos días.

Hogar Social también está en la manifestación #taxienlucha contra Uber y Cabify. Melisa D. Ruiz, su presidenta, explica los motivos. pic.twitter.com/fPQAxolhLc — Economía El Español (@economia_ee) 30 de mayo de 2017

Dejando de lado afirmaciones como "apoyar al gremio del taxi es algo que hay que hacer como español" y que "el hecho de que un taxista luche por sus derechos también está luchando por los nuestros", Hogar Social vuelve a recibir una palada blanqueadora de Ariel Ultra identificando a su líder como "presidenta" —como si aquello fuera Paradores Nacionales — y legitimando la voz de un grupo xenófobo ni más ni menos que en la sección de Economía.

Ahora imaginemos a The New York Times entrevistando al líder del Ku Klux Klan como voz autorizada sobre, no sé, Wall Street.

Ruiz, por cierto, lleva tatuada una esvástica en el tobillo. Suponemos que para El Español es un spinner.

Todos vimos hace poco más de un mes la agresión vascófoba de Manuel Herrera, el neonazi al que algunos medios no quisieron evitar referirse como 'ultra' o 'aficionado bético'. El Español quiso ir un poquito más allá. ¿Cómo? "Defendiéndose de lo que cree un linchamiento".

Lo curioso es que esa entrevista se publicaba dos días después de que El Español necesitase una semana y unas siglas tatuadas para reconocer que a lo mejor Herrera formaba parte de uno de esos... ojo al encabezamiento: 'radicales en los estadios'.

A.H.T.R. Adolf Hitler Tenía Razón. Si efectivamente la tenía seguro que lo sabremos pronto gracias a una entrevista por ouija al Führer en El Español.