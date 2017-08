Amnistía exige a España que investigue los más de 100.000 desaparecidos del franquismo

Jugar con la ausencia, con lo que no está. Con aquello desaparecido. Eso que falta y deja un hueco irremplazable.

Este es el hilo conductor de la nueva campaña de Amnistía Internacional España con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que se celebra hoy.

La iniciativa, que lleva como título Nada es igual si alguien desaparece, tiene como objetivo principal recordar a las víctimas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo.

Y para conseguirlo nos han hecho imaginar qué pasaría si nuestros personajes favoritos de las series desaparecieran sin dejar rastro. Juego de Tronos sin Tyrion Lannister, la familia amarilla de Los Simpson sin Marge o Cuéntame con una familia Alcántara que cuenta con dos miembros menos, Antonio e Inés.

“Con esta campaña queremos recordar que la desaparición forzada no es un hecho puntual, la desaparición forzada en la medida en que no hay una respuesta para las familias se prolonga en el tiempo de manera permanente hasta que no se sepa qué pasó con sus seres queridos”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

En España se sigue privando del derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. De los más de 114.000 crímenes de derecho internacional denunciados ante la Justicia, la mayoría corresponden a desapariciones forzadas.

Uno de estos casos es el de Antonio Narváez, un hombre de 83 que aún busca enterrar a sus padres. “Tenía tres años cuando ocurrió. Una noche sacaron a mi madre de casa y se la llevaron. Mi hermano y yo dormíamos. Nunca más supimos de ella. A mi padre le habían matado un mes antes, fue de los primeros que cayeron en Marchena, y hoy sigue enterrado en una fosa”. “A ver si puedo juntarles y darles un entierro digno, lo que no tuvieron en su día”, espera.

Porque más allá de recordar a los desaparecidos y a sus familias, desde Amnistía Internacional piden al Gobierno español que realice las investigaciones necesarias para aclarar el paradero de todas estas personas.

“En los últimos años, al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas han constatado y expresado que España ni investiga ni deja investigar los crímenes cometidos en ese periodo”, explican desde AI.

“Queremos sumar firmas a las más de 189.000 dirigidas al Ministro de Justicia, Rafael Catalá, para recordarle cómo los casos de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el franquismo siguen estando vigentes en la actualidad. La ausencia de una persona dentro de una familia, afecta enormemente a todos sus miembros hasta que no hay una respuesta clara sobre cuál ha sido la suerte que ha corrido su familiar”, añade la ONG en un comunicado.