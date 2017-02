La aparición de esvásticas inquieta a tres grandes ciudades de Estados Unidos

Este fin de semana, han aparecido esvásticas pintadas en espacios públicos de Nueva York, Chicago y Houston.

El sábado por la noche una de estas escenas fue compartida en Facebook por el abogado neoyorquino Gregory Locke.

La estampa provocó que se hiciera el silencio en el vagón. Pero no duró demasiado. Hubo un pasajero que se puso en pie y tomó la iniciativa: "el desinfectante de manos borra el permanente". Así que cogió unos pañuelos y, junto a otros, empezó a borrar las pintadas, de acuerdo con el post de Locke.

"Supongo que esta es la América de Trump", dijo un pasajero temiendo que la escena se convirtiera en habitual en el país. Otro demostró esperanza. En su opinión, las buenas intenciones de las personas podrán evitarlo: "No, señor, no es así. No lo es esta noche y nunca lo será. No mientras los neoyorquinos obstinados tengan algo que decir al respecto".

En 2 minutos, el símbolo y los lemas nazis habían desaparecido.

Con más de 300.000 likes, el post de Locke ya era viral el domingo por la mañana. Algunos internautas apoyaron el gesto de los pasajeros del metro, uno de los cuales fue la hija de Hillary y Bill Clinton, Chelsea Clinton,: "No vamos a dejar que el odio gane". Aunque hubo otros que consideraron que el abogado vinculó injustificadamente la pintada antisemita con Donald Trump.

Chicago y Houston también quedaron manchadas por el odio que representa la cruz gamada.

En la primera, el vídeo de una cámara de vigilancia capturó como un hombre pegaba adhesivos de esvásticas en la puerta de una sinagoga y como después rompía su cristal con un objeto metálico. Había cubierto su cara, por lo que la policía no pudo identificarle. Aun así, el incidente está siendo investigado.

"La comunidad judía de Chicago no se dejará intimidar por los ataques antisemitas contra un lugar de culto", dijo a la CNN la directora del Comité Judío Americano, Amy Stoken.

En Houston, el símbolo apareció dibujado en la base de la estatua de William Marsh Rice de la Universidad de Rice. También se apreciaron "palabras" no identificadas, según dijo la universidad a la CNN.

"Ya estoy harto de estos comportamientos... Somos más inteligentes, estamos decididos y superamos en número a los que promueven el odio de lejos", dijo el decano de la facultad, John Hutchinson.

Al igual que en otros países, en Estados Unidos ya habían aparecido símbolos antisemitas antes de que Trump se hiciera con la presidencia. Pero el hecho de que se encuentren en 3 ciudades distintas un fin de semana después que el presidente firmara el veto migratorio, hace que para muchos sea inevitable establecer un vínculo.

[Vía CNN]