Escándalo en las carreras de trineos: un equipo de perros da positivo por opiáceos

Por primera vez en la historia del Iditarod Trail, la competición de mushing (carreras de trineo tirado por perros) más importante del mundo, un grupo de perros ha dado positivo en una sustancia ilegal.

Tras terminar los 1600 km que dura el Iditarod, que tuvo lugar el pasado mes de marzo, los veinte primeros equipos fueron sometidos a pruebas de doping. Fue entonces cuando se descubrió que uno de ellos (la organización no ha querido revelar cuál) había suministrado Tramadol, un potente opiáceo, a sus perros, probablemente entre 6 y 15 horas antes de que las muestras fueran tomadas.

No parece tener mucho sentido administrar una droga que baja las constantes vitales del cuerpo para aumentar el rendimiento deportivo, pero claramente no se pudo tratar de un accidente si todos los perros de ese musher tenían la sustancia en su organismo.

VER MÁS: Descubren que el galgo de carreras campeón de Irlanda fue drogado con cocaína

Iditarod empezó a hacer pruebas de sustancias prohibidas en 1994. Aunque todos los perros de los equipos pueden ser escogidos de forma aleatoria para hacerles un test, los veinte primeros siempre tienen que someterse a estas pruebas.

Aaron Burmeister, uno de los competidores, dijo no entender por qué alguien que participa en esta carrera daría drogas prohibidas a sus perros a sabiendas de que tendrán que pasar pruebas de dopaje. Se baraja la posibilidad de que otro musher pusiera la sustancia en los comederos de los perros en uno de los checkpoints.

Burmeister no compra esta idea. "Como musher, ¿por qué otro musher le daría a su competidor una droga que aumente su potencial?, dijo. En realidad esta posibilidad no suena tan marciana. Es cierto que con el Tramadol los perros no sentirán ningún tipo de dolor y podrían, por ejemplo, seguir adelante a pesar de haberse lastima, pero es una droga que produce cansancio y somnolencia, justo lo contrario de lo que uno querría en sus perros de carreras.

VER MÁS: A este perro le han echado de la academia de perros policía por "ser demasiado simpático"

Hay dos posibilidades, o el musher en cuestión no conocía los efectos de la sustancia que estaba administrando a sus perros, o alguno de sus competidores quiso bajarles el ritmo a base de química.

Burmeister hizo hincapié varias veces en que es la primera vez que algo así sucede. "Espero que la gente ahí fuera vea las cosas por lo que son y se de cuenta de que los mushers no andan por ahí dopando a sus perros", dijo. "Se trata de un incidente aislado".

Por su parte, la organización del Iditarod Trail ha decidido cambiar la normativa vigente en estos casos. Hasta ahora los mushers no podían ser sancionados por dopaje si no se demostraba que se tratase de un acto intencionado por su parte. Después de verse de manos atadas a la hora de tomar represalias contra este musher, han decidido que de cara a la siguiente competición cualquier equipo que de positivo en sustancias ilegales será sancionado.

VER MÁS: Después de ver este corto no podrás dejar de abrazar a tu perro

[Vía The Guardian]