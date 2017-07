Encuentran los cuerpos momificados de una pareja que desapareció en un glaciar en 1942

El 15 de agosto de 1942 Marcelin y Francine Dumoulin dejaron en su casita de los Alpes Suizos a sus siete hijos para salir a ordeñar a sus vacas. Nunca regresaron. Dos meses después, los niños — cinco chicos y dos chicas — fueron repartidos entre las familias del vecindario.

Cada día 15 de agosto, algunos de los hermanos subían al glaciar a rezar. "Para nosotros, nuestros padres siempre estaban con nosotros cuando subíamos allí", explicó Marceline Udry-Dumoulin, de 79 años, una de las hijas supervivientes de la pareja, a Le Matin.

"Pasamos todas nuestras vidas buscándolos sin cesar. Pensábamos que podríamos darles el funeral que se merecían algún día", dijo Marceline Udry-Dumoulin, la hija menor, de 75 años. Sus otros cinco hermanos no han llegado con vida al día en el que, al fin, los cuerpos de sus padres han aparecido. "No puedo explicar, después de 75 años esperando esta noticia, la sensación de calma que me da esto".

Los cuerpos momificados fueron hallados por el trabajador de una estación de esquí suiza próxima al glaciar Tsanfleuron. Su ropa de la Segunda Guerra Mundial estaba perfectamente conservada. Aunque las pruebas de ADN aún no han sido realizadas, todo apunta a que se trata de Marceline y Francine.

"Estoy impaciente de volver a ver a mis padres, aunque estén momificados, negros y lleven 75 años durmiendo en un glaciar", dijo en tono de broma Marceline.

"Todavía no podemos saber con seguridad si son los Dumoulins, y tenemos dudas, aunque las pruebas circunstanciales sugieren que este podría ser el caso", dijo en una entrevista a telefónica con el NY Times el portavoz de la policía local StéphaneVouardoux.

Bernhard Tschannen, director del Glaciar 3000, considera que los cuerpos han podido ser hallados gracias al calentamiento global, que ha hecho que el glaciar pierda medio metro de altura. "Estaban tumbados juntos, con medio cuerpo dentro del glaciar y medio expuesto, creemos que estaban paseando entre Valais y Bern y cayeron en una grieta".

La leyenda local dice que el glaciar está habitado por demonios, algo que lleva generaciones asustando a los habitantes de Savièse, el pequeño pueblecito de 7000 habitantes de los Dumoulin.

El portavoz Vouardoux ha asegurado que va a descubrir este misterio definitivamente por las dos hijas que siguen con vida y que "nunca se rindieron".

[Vía NY Times]