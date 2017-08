Una mujer encuentra su anillo de boda en una zanahoria trece años después de perderlo

Cuando la canadiense Mary Grams perdió su alianza de boda en 2004 prefirió no contárselo a su marido.

"No se lo dije, porque pensé que me iba a dar la tabarra. Fui a una joyería y me compré un anillo barato. Solo se lo conté a mi hijo, a nadie más", dijo a Canadian Broadcasting Corporation.

Grams, de 84 años, perdió su anillo hace trece años mientras arrancaba malas hierbas en su granja de Alberta. "Lo buscamos sin cesar de rodillas excavando con nuestras manos... pero no pudimos encontrarlo". Su marido, Norman, le había dado el anillo en 1951, por lo que hacía más de medio siglo que lo llevaba. "Lloré muchísimo", contó. Su esposo, que murió hace cinco años, poco después de su sesenta aniversario, jamás se percató del cambio.

La parte curiosa llega cuando, 13 años después, su nieta estaba recogiendo unas hortalizas del huerto para preparar la cena y, ¡sorpresa! El anillo aparece rodeando una de las zanahorias. En un primer momento Coleen Daley, la nieta de Grams, ni siquiera se percató del anillo, solo se dio cuenta de que la zanahoria tenía un aspecto raro y estuvo a punto de dársela de comer a su perro. De ser así, el titular de este artículo hubiese sido bastante más escatológico, pero por suerte al final decidió no hacerlo.

Rodeada de su familia, Grams cortó con cuidado la zanahoria, extrajo el anillo, lo limpió con cuidado y volvió a ponérselo en el dedo, "Pensé que tendría que ir a la joyería hoy, pero todavía me entra", contó.

Lo más raro del asunto es que no es la primera vez que esto sucede. En el año 2011 una mujer sueca encontró en una zanahoria de su huerto una alianza que había perdido 16 años atrás, y el pasado noviembre la historia repitió en Alemania cuando un hombre sacó una zanahoria de su jardín y vio que el anillo de boda que había extraviado 3 años antes la estaba rodeando.

Como vuelva a pasar, ya me estoy imaginando un especial de Cuarto Milenio sobre los misteriosos casos de las alianzas fugitivas que conspiran para estrangular zanahorias en los huertos de los octogenarios.

