Excavar decenas de túneles bajo Los Ángeles: la nueva y loca idea de Elon Musk para reducir el tráfico

Aunque no te lo creas, tú, pobre asalariado que cada día coges el coche para ir a currar, tienes algo en común con el super magnate, emprendedor y CEO de SpaceX y Tesla, Elon Musk: a él tampoco le gustan nada los atascos.

Traffic is driving me nuts. Am going to build a tunnel boring machine and just start digging... — Elon Musk (@elonmusk) 17 de diciembre de 2016

“El tráfico me está volviendo loco. Voy a construir una máquina perforadora de túneles y voy a comenzar a cavar. Realmente lo voy a hacer".

I am actually going to do this — Elon Musk (@elonmusk) 17 de diciembre de 2016

Así expresaba Musk en diciembre su frustración ante la congestión del tráfico en la ciudad de Los Ángeles. En ese momento, la mayoría de los seguidores de Musk juzgaron ese par de tuits como una simple broma.

Pues bien, por lo que parece, la cosa iba en serio.

Exciting progress on the tunnel front. Plan to start digging in a month or so. — Elon Musk (@elonmusk) 25 de enero de 2017

Elon Musk, conocido por sus ideas de colonizar marte (en 2024, estima) o de que todos viajemos en el futuro en su "tren supersónico" Hyperloop, ha decidido que la mejor manera de aliviar el tráfico en la ciudad de Los Ángeles es agujerear su suelo, construir toda un entramado de túneles a diferentes profundidades, o lo que el llama "ir hacia abajo en 3D". Y como no sabe nada de túneles, se ha puesto a practicar en sus propios terrenos.

Musk ha empezado a cavar un gran tunel en las propiedades de SpaceX e n Hawthorne, cerca del aeropuerto de Los Ángeles. Y por lo que parece, ni el propio empresario sabe muy bien lo que está haciendo. “No tenemos ni idea de lo que hacemos. Quiero ser claro respecto a este asunto”, explicó el pasado domingo Musk en una competición de diseños para Hyperloop.

El emprendedor quiere testear cómo construir una superautopista de alta velocidad bajo Los Ángeles. Un gran tunel al que seguirían otros. Porque la visión última de Musk es construir mútiples vías de circulación bajo tierra y por capas, cómo una red de líneas de metro que se cruzan a diferentes profundidades, pero para los coches.

"Sin túneles, todos vamos a estar atrapados en el infierno del tráfico para siempre", explicaba Musk la semana pasada a The Verge. Para él, perforar vías en el subsuelo es "la clave para resolver el embotellamiento urbano".

"Si piensas en túneles a 10, 20 o 30 capas de profundidad (o incluso más), verás que es obvio que ir hacia abajo en 3D puede abarcar las necesidades de transporte de cualquier ciudad, sea cual sea su tamaño", explicaba Musk a WIRED.

De momento todo se limita a un experimento privado en los terrenos de SpaceX. Ni el departamento de planificación urbana ni la oficina de ingenieros de Los Ángeles tienen constancia de ninguna solicitud de permisos por parte de Musk o alguien de su equipo. Pero ahí está su intención. "Vamos a descifrar lo que es necesario para aumentar la velocidad actual de perforación entre el 500% y el 1000%".