Elon Musk: "Si no arreglo la red eléctrica australiana en 100 días, lo haré gratis"

Si por algo es famoso Elon Musk es por marcarse fechas cercanas en las que promete cumplir objetivos prácticamente imposibles. Musk ha prometido que en 2024 viajaremos a Marte asiduamente y que en un plazo de 40 a 100 años colonizaremos el planeta.

Ahora se ha propuesto un objetivo algo distinto, pero que no deja de ser complejo. El fundador de Tesla lleva tiempo diciendo que solucionará los problemas de abastecimiento energético que surgen una y otra vez surgen en el sur de Australia. Y ha prometido que su empresa lo hará en un plazo de 100 días. Si no lo consigue, lo hará t otalmente gratis.

La promesa de Musk nace de una consulta hecha por Mike Cannon-Brookes, co-fundador australiano de la compañía Atlassian. A través de Twitter, Brookes le ha preguntado si de verdad iba en serio con su propuesta de cambiar la red eléctrica australiana. Al momento, Musk le ha respondido con un tuit en el que se comprometía a hacerlo:

@mcannonbrookes Tesla will get the system installed and working 100 days from contract signature or it is free. That serious enough for you?