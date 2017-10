Elon Musk quiere devolver la electricidad a Puerto Rico con energía renovable: Reporte PlayGround

Elon Musk se ofrece a reconstruir la electricidad de Puerto Rico con energías renovables. En estos momentos, la isla, que quedó totalmente a oscuras tras el paso del huracán María, sigue sin haber recuperado la electricidad en grandes zonas. La propuesta de Musk le ha parecido tan buena al gobernador de la isla, Ricardo Rossello, que este le ha contestado por Twitter diciéndole que deberían sentarse a hablar.

@elonMusk Let's talk. Do you want to show the world the power and scalability of your #TeslaTechnologies? PR could be that flagship project. https://t.co/McnHKwisqc