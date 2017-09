Una investigación acaba de desmontar el mito histórico de "la mujer que se queda en casa"

Hombres fuertes y guerreros. Hombre intrépidos que no dudan en embarcarse en arriesgadas aventuras. Hombres que escribieron la historia de la Humanidad desde sus inicios.

Esta visión machista de la Historia ha dado un pequeño vuelco con los últimos hallazgos científicos que han tenido lugar en Alemania. Una investigación llevada a cabo por arqueólogos alemanes ha encontrado que las migraciones de mujeres eran comunes en la Edad de Bronce. Y lo que es más: fueron claves para el desarrollo de los intercambios culturales en esa época.

El equipo de investigadores estudió los restos de 84 personas enterradas entre 2500 y 1650 DC en los asentamientos del valle del río Lech en Alemania y descubrió que hace 4.000 años las mujeres europeas se trasladaban lejos de sus pueblos para fundar nuevas familias mientras que los hombres se quedaban en sus lugares de origen. Estas mujeres llegaron a viajar entre 300 y 500 kilómetros, llevándose con ellas objetos, ideas y una cultura propia.

El trabajo, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, muestra cómo a lo largo de 800 años se dieron estos flujos migratorios con patrón patrilocal, es decir, en los que las nuevas parejas residen en el territorio de la familia del hombre. “Nuestro estudio sugiere que casi ningún hombre viajó mientras que dos tercios de las mujeres sí lo hicieron”, explica en un comunicado el Profesor Stockhammer, uno de los líderes de la investigación.

Para llegar a esa conclusión, el equipo de investigadores realizó análisis isotópicos y de ADN a los restos de los individuos enterrados. "Vemos gran diversidad de linajes femeninos, lo que ocurriría si a lo largo del tiempo muchas mujeres se hubieran trasladado al valle del Lech desde otros lugares", explicó la doctora Alissa Mittnik, del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana. "Parece que al menos parte de lo que antes se creía que era la migración por grupos se basa en una forma institucionalizada de movilidad individual", añadió.

Además, los enterramientos de mujeres no difieren de los de la población local, lo que indica que las extranjeras estaban integradas en esas sociedades.