Esta mujer se ha gastado 42.500 € en cirugía para parecerse a Melania Trump

Claudia Sierra tiene 42 años y hace dos que superó un cáncer de mama. Cuando trató de reponerse y volver a la vida normal, decidió salir a cenar con un hombre. Este, con muy poco tacto, al escuchar su edad decidió pedirle el carné porque le parecía "mucho más vieja" de lo que decía ser.

Sierra, madre de dos hijos, había sufrido baja autoestima toda su vida, pero en ese momento Claudia se rompió. "Fue la primera cita que tuve después del cáncer, me destrozó, en ese momento supe que quería cambiar todo de mí misma y ahora me he hecho operaciones por valor de 50.000 dólares", explicó la texana a Mirror.

Su objetivo fue transformarse en una doble de Melania Trump, a la cual considera "una mujer fuerte, poderosa y glamurosa" y que ha superado muchas dificultades similares a las que ha superado ella.

Desde entonces Claudia se ha operado la nariz, los pómulos, el pecho, el vientre, los abdominales, los glúteos y se ha hecho una liposucción. Además, se ha cambiado los dientes, se ha puesto extensiones, se pone uñas de porcelana, autobronceador, lentillas azules, tiene un entrenador personal y realiza sesiones de láser para rejuvenecer su piel.

Desde su transformación Claudia siente que se parece mucho a la primera dama, su referente para este cambio. "Me encanta todo de mi transformación. Vuelvo a sentirme como una mujer. Cuando pasas por un cáncer te sientes tan débil, enfermo y frágil".

Cuando era una adolescente, sus compañeros de clase se reían de su apariencia. "Los chicos que se metían conmigo en el instituto por mi aspecto ahora me piden salir y están tratando de hacerme proposiciones de matrimonio", explicó. "Ahora la gente se gira cuando paso, me miran y parezco una persona diferente, me siento tan bien conmigo misma".

Ahora Claudia quiere ayudar a otras víctimas de bullying a empoderarse, "Voy a demostrarle al mundo quién soy y voy a empezar con un movimiento hablando a los niños, sus padres y la gente para ayudarles a superarlo".

"Sea acoso cara a cara o ciberacoso, hay mucha gente herida por ello, con algunos de ellos quitándose la vida, tiene que terminar", concluyó.

Al parecer, Sierra no ha sido capaz de ver la contradicción entre decirles a los niños que ignoren los comentarios despectivos de otras personas cuando ella misma decidió actuar en consecuencia tratando de convertirse en una persona diferente.

