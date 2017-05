Nombran a un fiscal especial para investigar a fondo los enlaces de Trump con Rusia

Robert Mueller es el hombre que determinará la presidencia de Trump. Mueller no es una cara nueva, ya fue director del FBI, pero ahora ha vuelto con un nuevo cargo: fiscal especial para supervisar las pesquisas de la conexión entre Washington y Moscú.

Su designación ha sido anunciada por el vicefiscal general, Rod Rosenstein, y es una clara muestra de que en el Departamento de Justicia se están tomando en serio todo "ese asunto de Rusia" que tan poco le gusta a Trump.

La designación del fiscal especial, por cierto, tampoco ha gustado al presidente. 12 horas después del anuncio, el republicano ha reaccionado con rabia e indignación a través de su Twitter al nombramiento de Mueller.

"¡Con todos los actos ilegales que tuvieron lugar en la campaña de Clinton y la administración Obama y nunca nombraron a un fiscal especial!", ha escrito Trump en un tweet seguido de otro: "¡Esta es la mayor caza de brujas de un político en la historia estadounidense!".

With all of the illegal acts that took place in the Clinton campaign & Obama Administration, there was never a special councel appointed!