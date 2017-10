Los ataques acústicos supersónicos ponen en grave riesgo las relaciones entre EEUU y Cuba

Getty Images

Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba se vuelven a avivar después de que la administración de Donald Trump haya expulsado a 15 diplomáticos cubanos de su territorio.

En su opinión, el gobierno de Raúl Castro no protegió lo suficiente a sus diplomáticos de los presuntos "ataques acústicos"que aún nadie ha podido explicar. Aunque su decisión también podría deberse a una publicación de Associated Press (AP)que hizo saltar las alarmas de la Casa Blanca: de toda la gama de diplomáticos, los espías eran el objetivo principal de esta maniobra.

Para evitar que la situación se agrave, EEUU también retiró la semana pasada a más de la mitad de los diplomático desplegados en la isla. En los últimos meses, al menos 21 – junto a otros canadienses – han sufrido problemas de salud como "pérdida de audición, mareos, problemas de equilibrio, dificultades visuales, dolores de cabeza, fatiga, problemas cognitivos y dificultades para dormir".

Ante la nube de misterio que se ha posado sobre este caso, informes anteriores señalaron que el origen de estos síntomas eran "ataques acústicos". Algunas de las víctimas aseguraron haber escuchado "un sonido muy fuerte parecido al zumbido de los insectos". Pero otras negaron haber percibido nada similar. Una disparidad de opiniones que, junto con el hecho de que únicamente podría perpetrarse con una "arma sónica muy sofisticada", hace que esta posibilidad todavía esté lejos de ser real.

Getty

Las autoridades estadounidenses han protagonizado múltiples intentos frustrados de hallar la verdad. El FBI "visitó las casas de los diplomáticos estadounidenses y revisó las imágenes de seguridad, pero no encontró nada", ha informado The New York Times. También hubo investigadores que probaron de repetir en un laboratorio los síntomas que sufrían sus diplomáticos pero, según el mismo rotativo, tampoco sucedió nada. "No sabemos los medios, los métodos ni cómo se han llevado a cabo los ataques", admitieron funcionarios estadounidenses la semana pasada.

El gobierno castrista ha negado cualquier participación y, por el momento, Washington no ha esgrimido ninguna acusación en su contra. Aunque el canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha catalogado a este último gesto de "inaceptable". Para él, EEUU ha sido "irresponsable" e "impaciente" porque no ha proporcionado ni "una pizca de pruebas" sobre los supuestos ataques.

El secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, intentó rebajar las tensiones enviando un mensaje de tranquilidad: "seguimos manteniendo relaciones diplomáticas con Cuba y continuaremos cooperando con Cuba mientras seguimos la investigación de estos ataques". Pero sobran los motivos para pensar que el legado de Barack Obama podría desaparecer. Que podrían vivirse enemistades similares a las que surgieron con la llegada de Fidel Castro al poder.