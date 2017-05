Dubai saca a patrullar las calles al primer "robocop" del mundo

No hay duda de que la era de la robótica ya ha comenzado. En 2015, la Policía de Dubai anunció que tenía la intención de crear en el primer cuerpo de seguridad robotizado, algo que está apunto de convertirse en una realidad. Este domingo, el primer 'Robocop' policía del mundo ha sido presentado en sociedad durante en la Expo de Seguridad e Información para el Golfo (GISEC por su siglas en inglés).

Esta idea, que parece sacada de una película de ciencia ficción, se ha convertido en uno de los planes más importantes para la seguridad de la ciudad. Los androides, que son capaces de hablar hasta seis idiomas, se encargarán de orientar a los turistas perdidos y también podrán ofrecer información adicional a los residentes. Además, asistirá a las personas que se encuentren en peligro y se comunicará directamente con emergencias.

"El Robocob se ha diseñado para ayudar a luchar contra la delincuencia, mantener la ciudad segura y mejorar los niveles de felicidad," señaló Nasser Al Razzouqi, director general de Servicios Inteligentes con la Policía de Dubai. Es por esto mismo, que el proyecto se ampliará hasta que en 2030 el 25% de los agentes sean robots, tal y como informó al diario Khalej Times.

El robot mide 1,70 de altura, 100 kilos y está equipado con un detector de emociones y expresiones faciales. Puede darte la mano o bien hacer el saludo militar. Es capaz de detectar si el ciudadano está triste o está contento, y puede cambiar su expresión para tranquilizar a la gente.

