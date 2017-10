Dove pide perdón y retira el anuncio en el que una mujer negra se convierte en blanca

¿Estaba siendo Dove racista en una de sus publicaciones para redes sociales? La noticia saltaba el pasado viernes, cuando la maquilladora norteamericana Naomi Blake mostraba su sorpresa ante el último anuncio de Dove.

La marca de productos de cuidado personal había publicado en sus redes sociales un gif de 3 segundos en los que se podía ver la transformación de una mujer negra. Con tan solo quitarse una camiseta, la mujer se convertía en blanca. Y esa misma mujer blanca se volvía a transformar en otra de tez un poco más oscura con un nuevo cambio de camiseta.

Blake compartió las dos primeras secuencias en su Facebook con el siguiente comentario:

Hago scrolling por Facebook y este es el #dove anuncio que aparece .... ok, ¿qué estoy viendo?

Muy pronto, la publicación se viralizó, se compartió más de 10.000 veces y cientos de usuarios acusaban de racismo a la conocida marca.

Algunos usuarios se apresuraron a remarcar que había una tercera mujer que no aparecía en la publicación de Blake y otros le preguntaron a la maquilladora que qué habría pasado si la “conversión” hubiera sido al revés, de negra a blanca, si alguien se hubiera ofendido. “No, no nos habríamos ofendido y ese es el punto principal. ¿Qué le cuenta América a la gente negra? Que somos juzgados por el color de nuestra piel y que eso incluye lo que se considera bello en este país”.

La propia maquilladora incluso ofreció maneras para mejorar el anuncio y quitarle el tufillo racista.

“Solo una sugerencia, cambia el orden de las chicas. Y ofreced una mayor variedad de tonos de piel (...)

En tan solo 3 segundos que duraba el GIF, Dove había prendido un incendio que posteriormente provocó que tuviera que pedir disculpas y retirar el anuncio.

An image we recently posted on Facebook missed the mark in representing women of color thoughtfully. We deeply regret the offense it caused. — Dove (@Dove) 7 de octubre de 2017

“Esto no representaba la diversidad de la belleza real que es algo por lo que Dove está apasionado y forma el núcleo de nuestras creencias. No debería haber ocurrido", dijo la compañía en un comunicado el domingo.

“Dove está comprometida a representar la belleza de la diversidad. En una imagen que publicamos esta semana, nuestra intención de representar a mujeres de color de manera original no fue reflejada en la publicidad. Nos arrepentimos profundamente el daño que ha causado. Hemos escuchado los comentarios y los utilizaremos como guía para nuestras decisiones en el futuro”, afirmó la empresa.

No es la primera vez que la famosa marca de productos de cuidado personal se ve envuelta en polémicas por sus campañas. Dove saltó a la fama hace unos años por hacer de su publicidad un alegato a favor de los cuerpos reales. Aunque el concepto de real no abarque la diversidad de todas las mujeres. Lo explicaban las responsables de We Lover Size hace unos meses en este artículo para PlayGround: “si nos damos un paseo por todas las campañas de Dove vemos un patrón de mujer un poco más diverso pero siempre disimulando las supuestas imperfecciones de las modelos: lo más evidente, por ejemplo, es que no se ven grandes barrigas. Tampoco hay estrías, ni celulitis... los cuerpos representados tienen diferentes tamaños sí, pero todos están tonificados y me atrevería a decir que retocados. Eso no es belleza real, porque la realidad no es eso”.

En su afán de reflejar esa realidad, la empresa ha dado varios patinazos. ¿El último? Unos botes de crema hidratante con los que Dove UK pretendía reflejar todas las formas de los cuerpos femeninos. Anna Pacheco contaba por qué este packaging fue visto por las usuarias de forma negativa. “Las implicaciones de estar forzado a identificarte con un tipo de cuerpo a la hora de comprar un simple frasco de gel son dudosas. Lo que pretendía ser un alegato a favor de la belleza natural puede acabar convirtiéndose en más propaganda del culto al cuerpo. No importa que esos cuerpos sean "reales", porque al final te están forzando a identificarte —y clasificarte— dentro de la sociedad en función del tipo de cuerpo que tienes. Y esa presión, de forma más o menos indirecta, siempre la reciben las mujeres”.

A raíz del último spot retirado estos días, algunos usuarios han querido recordar otras de las campañas de la marca que también fueron consideradas racistas. En 2015, En 2015, Dove sufría otro desliz cuando sacó a la venta una crema cuya etiqueta decía que podía utilizarse "tanto en pieles normales como en pieles oscuras".

Y en 2011 otra de sus campañas publicitarias fue tildada de racista. En ella se anunciaba un hidratante corporal y aparecían tres modelos frente a un antes y un después.

Okay, Dove...One racist ad makes you suspect.Two racist ads makes you kinda guilty. pic.twitter.com/hAwNCN84h2 — Keith Boykin (@keithboykin) 8 de octubre de 2017

En ese momento, la compañía respondió que "las tres mujeres tienen la intención de demostrar el beneficio del "después" del producto. No toleramos ninguna actividad o imagen que intencionadamente ofenda a ninguna audiencia".