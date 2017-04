Trump no tiene ni idea de geopolítica y su reacción ante el ataque de Siria lo demuestra

Tras los terribles ataques químicos del pasado 4 de abril contra población civil en la ciudad siria de Idlib, el mundo entero fijó sus ojos en Donald Trump.

En 75 días de mandato era la primera crisis internacional a la que el presidente republicano debía hacer frente y muchos se preguntaban cuál sería su reacción. ¿Cumpliría sus promesas electorales de endurecer las políticas exteriores de Estados Unidos frente a este tipo de masacres? ¿Cuál sería su condena? Y lo más importante ¿Qué respuesta concreta daría la superpotencia mundial ante lo que parece ser uno de los ataques químicos más mortíferos desde el de Guta en 2013?

“El ataque de ayer contra esos niños tuvo un gran impacto en mí, un gran impacto”, dijo Donald Trump en una conferencia de prensa en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. “Mi actitud ante Siria y Assad ha cambiado mucho... Ahora estamos hablando de un nivel totalmente diferente”, aseveró el presidente.

Trump reconoció que el horror de las imágenes de los “niños inocentes, inocentes bebés” ahogados por el gas sarín le habían hecho reconsiderar su enfoque ante el Gobierno sirio, quien con sus actos había cruzado todas las líneas posibles. Sorprendente giro en el discurso cuando hacía tan solo unos días, el propio Trump había definido como “tonta” cualquier intención de derrocar al presidente sitio Bashar Al- Assad.

Los periodistas le preguntaron entonces si pensaba poner en marcha una respuesta militar ante el ataque. Y Trump empezó a ponerse un poquito nervioso. “No estoy diciendo que no vaya a hacer nada en una dirección o en otra, pero no te voy a contar nada... militarmente, no me gusta decir dónde estoy yendo y lo que estoy haciendo”, respondió.

Por otro lado, Rusia volvió a ejercer su poder de veto ante el Consejo de Seguridad y la ONU no condenó el ataque con armas químicas. Moscú siguió en la línea de defensa de su aliado en Damasco y culpó a los rebeldes sirios de haber ocultado el material químico en un almacén que estalló con las bombas aéreas . Poco importaba que los observadores de la zona desmintieran esa versión a Reuters y que la mayoría de países apuntaran al gobierno de Assad como culpable de la matanza.

Con todo este escenario internacional revuelto y la masacre televisada golpeándole en la cara, Trump se enfrenta ahora a un papelón que por lo que parece, no está preparado para hacer frente.

“Mi actitud ante Siria y Assad ha cambiado mucho... Ahora estamos hablando de un nivel totalmente diferente”, aseveró el presidente.

Por un lado, Estados Unidos podría intervenir militarmente de manera unilateral en Siria y romper así Trump con la cantinela que enunció en diversas ocasiones cuando era candidato. Esa que decía que la prioridad de Estados Unidos no era sacar a Assad del poder sino vencer al Estado Islámico. De hacerlo, se alejaría un poco más de Vladimir Putin y mostraría que la floreciente relación EEUU-Rusia está empezando a marchitarse. O por otro lado puede aceptar al régimen de Assad, que es la opción que más le interesa a Rusia.

Sin embargo, cualquiera de las dos opciones puede suponer una trampa mortal para el presidente Trump.

Si opta por la opción A, puede enfrentarse a la misma disyuntiva que ya tuvo que afrontar el presidente Obama: aunque es posible bombardear las instalaciones, los aviones de combate y las zonas militares de Assad, si se quiere conseguir una solución a largo plazo se necesitaría una importante presencia de tropas, tanto terrestres como aéreas, según apunta el New York Times. De lo contrario, caería en la misma “debilidad” que tanto ha criticado del ex presidente. Porque Obama, tras los ataques químicos de 2013, estuvo a punto de lanzar una ofensiva militar que fue detenida en el último momento.

Y si decide decantarse por la opción B, no hacer nada supondría una pérdida de credibilidad ante la comunidad internacional tras la tajante condena al gobierno de Bashar al Assad que ha hecho recientemente y a las palabras que la embajadora de Trump en Naciones Unidas, Nikki R. Haley pronunció durante la reunión del Consejo de Seguridad. Allí, Haley se mostró tajante ante los ataques y advirtió que EEUU podría actuar de manera unilateral ante la última atrocidad en Siria.

Sea la opción que sea la que salga elegida al final, hay algo que está muy claro: Donald, tiene un gran problema.