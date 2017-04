Trump quiere enviar astronautas a Marte antes de dejar la Casa Blanca

Donald Trump, y su clásica forma de actuar centrada en el yo, mi, me, conmigo, dijo en un livestream con astronautas que están en la Estación Espacial Internacional que quería que el ser humano conquistara Marte en su primer mandato. "En el peor de los casos, durante mi segundo mandato", puntualizó.

Vale. Eso es o antes de enero de 2021 o del enero de 2025 y la NASA, haciendo cálculos, estima fríamente que no sucederá hasta 2030. Esa conversación que se producía no tenía desperdicio.

La teleconferencia tenía la razón de ser de darle la enhorabuena a la increíble Peggy Whitson, una astronauta que acumula un total de 534 día en el espacio rompiendo el récord estadounidense por las alturas. El presidente la felicitaba desde el despacho oval junto a su hija Ivanka Trump y la astronauta Kate Rubins. Una forma de visibilizar que el éxito espacial de EEUU tiene nombre de mujer y sirve para fomentar las carreras de ciencia y tecnología entre las niñas.

En medio de la felicitación, Trump le preguntó a Whitson qué previsión tenía la NASA para pisar el planeta rojo. La astronauta le recordó que según reflejaba la ley que financia las operaciones espaciales del país, firmada por el propio Trump el mes pasado, sería para la década de 2030. "Vamos a tener que acelerar un poco las cosas, ¿de acuerdo? ", decía Trump.

Today, @AstroPeggy broke the record for total time in space by a US astronaut. @POTUS Trump called to offer congrats https://t.co/LGwBanQiZp pic.twitter.com/zIFNN4QyIJ