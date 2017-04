Donald Trump advierte: "podríamos tener un gran conflicto con Corea del Norte"

Tras casi 100 días de Donald Trump al mando del Gobierno estadounidense, el multimillonario vuelve a realizar otra declaración incendiaria. En una entrevista con la agencia Reuters que se celebró ayer en el Despacho Oval, Trump alertó acerca de la posibilidad de un conflicto a gran escala con el regimen de Pyonyang.

"Existe la posibilidad de que podamos llegar a tener un gran, gran conflicto con Corea del Norte. Absolutamente", declaró en exclusiva Donald Trump. Y añadió: "nos gustaría resolver las cosas con diplomacia, pero es muy difícil". Según el presidente norteamericano, él y su Gobierno están buscando una solución pacífica al conflicto con Corea del Norte a través de la imposición de nuevas sanciones económicas. Pero de no ser así, no descarta una solución militar.

Además, el magnate republicano dio a entender que se habían producido avances en la presión de China sobre Kim Jong-un, sobre todo tras la visita a EEUU del presidente chino, Xi Jinping, a principios de este mes. "Creo que [el presidente chino] está haciendo un gran esfuerzo. Desde luego, no quiere ver la agitación y la muerte. Él no quiere verlo. Él es un buen hombre. Él es un hombre muy bueno y llegué a conocerlo muy bien", declaró Trump.

El presidente norteamericano también tuvo tiempo durante la entrevista para ofrecer una evaluación del líder norcoreano Kim Jong-un. El periodista le preguntó si consideraba que el jefe de gobierno de Corea del Norte era un hombre racional. Y Trump contestó: "Él tiene 27 años. Su padre murió y se hizo cargo de un régimen. Así que puedes decir lo que quieras pero que no es fácil, sobre todo a esa edad", dijo. "No le estoy dando confianza, sólo estoy diciendo que es una cosa muy difícil de hacer. En cuanto a si es o no es racional, no tengo una opinión sobre él. Espero que sea racional", finalizó.