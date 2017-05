Donald Trump saca a EEUU del Acuerdo climático de París

Donald Trump se marcha del Acuerdo de París.

Según informan la agencia AP y el portal de noticias Axios, el presidente estadounidense, famoso por calificar el cambio climático como un engaño, habría decidido ya el abandono del tratado firmado por 200 países en París que tiene como objetivo limitar el calentamiento global gracias a la reducción de dióxido de carbono y las emisiones provocadas por la quema de combustibles fósiles.

Axios explica que ha obtenido la información por parte de fuentes anónimas de la Casa Blanca con “conocimiento directo de la decisión” y que los detalles de la retirada están siendo elaborados por un equipo que incluye al administrador de la EPA, Scott Pruitt.

Al parecer, la decisión de Estados Unidos de desvincularse del pacto climático habría estado influenciada por una carta firmada por 22 senadores republicanos estadounidenses, incluido el líder de la mayoría, Mitch McConnell, en la que se pedía la salida.

Ahora, Trump debe decidir entre una retirada formal que podría llevar 3 años o un abandono del tratado de las Naciones Unidas en el que se basa el acuerdo, una decisión más rápida y aún más extrema.

El pasado sábado, mientras participaba en la cumbre de líderes del G7, Trump anticipó vía Twitter que tomaría una decisión final sobre la participación de Estados Unidos en el Acuerdo de París.

I will make my final decision on the Paris Accord next week!

Y hoy miércoles, después de la publicación de la noticia en Axios, ha tuiteado lo siguiente:

I will be announcing my decision on the Paris Accord over the next few days. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!