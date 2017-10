Trump dice que mantuvo un encuentro con 'el presidente de Islas Vírgenes' (e Internet no puede aguantarse la risa)

Drew Angerer/Getty

Hace un par de semanas, un artículo publicado en las páginas de la revista masculina GQ afirmaba desde su titular que Donald Trump no sabe que Kim Jong-un y Kim Jong-il son dos personas diferentes. La enunciación era exactamente esa, aseverando, sin interrogantes, sin dejar ningún espacio a la duda. El periodista sustentaba su aserción en sentencias como la que sigue:

Being nice to Rocket Man hasn't worked in 25 years, why would it work now? Clinton failed, Bush failed, and Obama failed. I won't fail. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2017

“Ser amable con el Hombre Cohete no ha funcionado durante 25 años, ¿por qué debería funcionar ahora? Clinton fracasó, Bush fracasó y Obama fracasó. Yo no voy a fallar”.

¿Podría ser que Trump ignorase que él no está lidiando con la misma persona con la que tuvieron que lidiar Clinton y Bush? ¿Podría ser que Trump no supiera que antes del Hombre Cohete que tantos quebraderos le está dando hubo un Kim Jong-padre?

Por aquí, aquel artículo cayó como infundioso. El escribiente deformaba el contexto, o explotaba de manera interesada la ausencia forzada de contexto —las limitaciones de Twitter—, para justificar una nueva pedrada contra “el ignorante Trump”. Nos pareció un titular falsario, pero lo cierto es que Trump sigue dando señales de que vive... en la inopia. Así que, de nuevo, ahí va la pregunta: ¿Podría ser que Trump ignorase que, en lo que se refiere a Corea del Norte, él no está lidiando con la misma persona con la que tuvieron que lidiar Clinton, Bush y Obama durante su primer mandato?

Todo esto viene a cuento del enésimo desliz retórico del presidente. Un desliz que puede interpretarse de dos maneras: 1. Trump sufrió un resbalón cerebral y dijo algo distinto a lo que quería decir. O 2. Trump, presidente de EEUU, no conoce lo suficientemente bien la realidad política, administrativa y territorial de su propio país.

Entonces, ¿qué dijo el presidente para que una parte del país —los que menos aprecio le tienen, claro— se esté ahora riendo y festejando en las redes su nuevo tropezón?

“Os digo que dejé Texas y dejé Florida y dejé Louisiana y fui a Puerto Rico y mantuve un encuentro con el Presidente de las Islas Vírgenes”, dijo POTUS ante los presentes en el Values Voter Summit en Washington. Y tú puede que te estés preguntando, ¿dónde está el problema?

Bueno, el problema es que el Presidente de las Islas Vírgenes es... el propio Donald Trump. Las Islas Vírgenes son un territorio dependiente de los Estados Unidos de América.

Y siguió: “Las Islas Vírgenes y el Presidente de las Islas Vírgenes, son gente increíble, han sufrido gravemente, y nosotros vamos a estar ahí (ayudando), tenemos que estar ahí, no es una cuestión de elección”.

Sí, a todas luces Trump estaba refiriéndose al Gobernador de las Islas Vírgenes, Kenneth Mapp. Pero sorprende que en su cabeza no esté clara la adscripción territorial de esas islas, un detalle que se suma a la sensación de abandono que planea por las cabezas de muchos ciudadanos de los territorios “no incorporados” de EEUU en el Caribe tras el azote reciente de los huracanes.

Tras el gazapo, los medios norteamericanos se dirigieron a la Casa Blanca para pedir aclaraciones. Estas no llegaron, pero en la transcripción oficial del discurso de Trump su referencia a Mapp como Presidente aparece tachada y corregida a “gobernador”. Casi parece que desde la Casa Blanca, más que disimular el equívoco, quisieran señalarle a Trump el error, como haría un profesor con una mala respuesta al corregir un examen.

Mientras, las risas siguen en Twitter.

Donald Trump just said he met with the "president of the virgin islands." Must've been a one sided conversation. — Philip Wegmann (@PhilipWegmann) October 13, 2017

I heard Trump was making calls to reporters disguising his voice as the President of the US Virgin Islands. Crazy. — Matthew Dowd (@matthewjdowd) October 14, 2017