Donald Trump enchufa a su yerno en la Casa Blanca

A unos cuantos días de la toma de posesión de Donald Trump, el rumor se ha hecho realidad: Jared Kushner, el yerno del multimillonario, ha sido nombrado por su suegro consejero principal del presidente.

Kushner, que está casado con Ivanka Trump, será el encargado de aconsejar en cuestiones de comercio y todo lo relacionado con Oriente Medio. Asegura The Independent que por su labor no recibirá retribución alguna pero su nombramiento ha levantado ampollas por el vínculo que le une al presidente y muchos se han preguntado si no estaramos ante un flagrante caso de nepotismo.

En 1967 se aprobó una ley que prohíbe que el presidente otorgue puestos en el gobierno a sus familiares. Sin embargo, los asesores legales le han asegurado a Kushner que su nombramiento no incumple la ley. ¿Cómo es eso posible? Por lo visto, la norma no afecta a los puestos de la Casa Blanca y al ocupar un puesto de consejero, el "yernísimo" se salvaría de las limitaciones legales.

No obstante, hay otra situación que preocupa a los estadounidenses: los futuros conflictos de intereses que podrían rodear al consejero presidencial.

Kushner, al igual que su suegro, es un importante magnate inmobiliario. De hecho, el New York Times informaba la semana pasada que estaba a punto de cerrar un acuerdo para reconstruir el edificio del 666 Fifth Avenue en Nueva York. La otra parte del acuerdo era Anbang Insurance Group Co., una compañía de seguros china con vínculos con el Gobierno de Pekín.

Además de estas conexiones, que podrían condicionar las relaciones exteriores de EEUU con China, se sabe que Kushner también es beneficiario de un importante préstamo del Banco Hapoalim, el mayor banco de Israel, Goldman Sach ha invertido en sus negocios y Rusia forma parte de la lista de inversores extranjeros que han contribuido al desarrollo de sus empresas.

El bautizado como "pequeño Donald" también es editor del medio The New York Observer y tiene numerosas inversiones en el extranjero. Su abogado asegura que el nuevo consejero planea vender parte de sus bienes inmuebles y activos y traspasar otros a su hermano y un fideicomiso supervisado por su madre.

Pero ni siquiera esas promesas pueden disipar las sospechas que rodean al nuevo nombramiento. Kushner ha sido descrito en numerosas ocasiones como un primus inter pares entre los que rodean a Trump.

La influencia que ejerce sobre su suegro es tan considerable que hasta fue considerado el jefe de campaña de facto del presidente electo. El multimillonario Peter Thiel aseguró a Forbes que era "difícil exagerar y resumir el papel de Jared en la campaña". "Si Trump era el CEO, Jared era efectivamente el jefe de operaciones", resumió el empresario.

¿Podría esta simbiosis entre yerno y suegro servir para establecer futuros negocios aprovechando los cuatro años presidenciales? La hipótesis es aterradora pero no despunta en lo que ha sido la dinámica política de los últimos meses en la formación de la nueva Casa Blanca.