Donald Trump vuelve a amenazar a Corea del Norte

Chung Sung-Jun/Getty

El escenario se repite. De un lado, el Secretario de Estado Jeff Tillerson esforzándose por agotar la vía diplomática para forzar una negociación con Corea del Norte. Del otro lado, su jefe, Donald Trump, restando valor a esos denuedos por considerarlos un esfuerzo en vano, que nunca dará ningún fruto.

Hace una semana el presidente de EEUU le decía a Tillerson que estaba “perdiendo el tiempo intentando negociar con Pequeño Hombre Cohete”. “Ahorra tu energía, Rex. ¡Haremos lo que se tiene que hacer!”, tuiteaba el presidente, en clara alusión a una posible intervención militar. Ayer, Trump volvía a amenazar al régimen de Kim Jong-un asegurando que el diálogo es inútil e insinuando que solo el uso de la fuerza podrá lograr el resultado deseado en Corea.

Presidents and their administrations have been talking to North Korea for 25 years, agreements made and massive amounts of money paid......

“Los presidentes y sus Administraciones llevan 25 años hablando con Corea del Norte, se han alcanzado acuerdos y se han gastado enormes sumas de dinero...”.

...hasn't worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work!