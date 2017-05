Donald Trump bloquea el acuerdo sobre cambio climático en la reunión del G7

Donald Trump durante la reunión del G7 en Taormina, Italia. Sean Gallup/Getty Images

“ Vivimos una situación de seis contra uno”. La canciller alemana Angela Merkel expuso así, sin tapujos, lo vivido este fin de semana durante la cumbre del G7 celebrada en la pintoresca localidad siciliana de Taormina.

La reunión de los líderes de los siete países más ricos del mundo (Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia) comenzó con vocación de consenso, pero acabó evidenciando las diferencias que separan al presidente de EEUU del resto de sus socios.

La cumbre se ha cerrado con mensajes cohesionados de “unidad y determinación” en temas como la lucha contra el terrorismo, pero también hay decepciones, frustraciones y sonados desencuentros.

Por ejemplo, el G7 apenas ha pasado de puntillas sobre la crisis migratoria, uno de los asuntos centrales a tratar. No hay mención ninguna a Latinoamérica. Tampoco se ha abordado el tema de las hambrunas en Sudán del Sur, Somalia, Nigeria o Yemen. Los 6 han tenido que bregar para vencer las reservas de Trump a la hora de suscribir una posición común sobre la lucha contra el proteccionismo en materia de comercio internacional y EEUU ha evitado definir su postura sobre las sanciones impuestas a Rusia. Pero el motivo principal de la discordia hay que buscarlo en la cuestión climática.

Al final, Donald Trump hizo lo que se esperaba: desmarcarse de la postura unánime del resto de líderes y evitar dar una respuesta sobre si se compromete o no a cumplir con los Acuerdos de París sobre la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Frente a la declaración conjunta de los otros seis países, que se mantienen firmes ante los compromisos adquiridos en París, la postura de Trump es un ambiguo 'ya veremos'.

En la declaración final, el G7 trata de maquillar el desacuerdo aludiendo a una cuestión de tiempos. “EEUU está en proceso de revisar sus políticas sobre cambio climático y su postura en relación a los Acuerdos de París, y por eso no está en posición de unirse al consenso en este tema”, reza el texto.

En ese mismo sentido apunta un reciente tuit de Trump, en el que promete una “decisión final” para la semana que viene.

I will make my final decision on the Paris Accord next week!