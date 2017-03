Dimite la única víctima de abusos que investigaba a los pederastas en el Vaticano

La irlandesa Marie Collins ha dimitido como miembro de la Comisión del Vaticano para la Protección de los Menores. Collins era la única víctima de abusos sexuales cometidos por parte de curas pederastas que participaba en esta Comisión, fundada en el año 2014 por el papa Francisco, en un esfuerzo por limpiar la imagen de la Iglesia y combatir de manera interna la pederastia.

En una larga carta publicada en el medio católico National Catholic Reporter, Collins justifica su decisión por la resistencia que ha encontrado dentro del Vaticano a combatir el problema de la pederastia. “La pasividad de algunos en la Curia vaticana para implementar las recomendaciones o para cooperar con el trabajo de la comisión cuando su propósito era mejorar la seguridad de los niños y de adultos vulnerables en todo el mundo es inaceptable”, asegura en la misiva.

“Es devastador ver en 2017 que todos estos hombres puedan poner otras preocupaciones por encima de la protección de la infancia”, continúa.

Collins denuncia, en concreto, que las cartas de víctimas de pederastia por parte de sacerdotes católicos no se contestaban, en contra de las indicaciones del propio papa. “¡Me parece imposible —dice Collins— escuchar cualquier declaración pública sobre la profunda preocupación de la Iglesia sobre los cuidados a aquellos que han sido devorados por el abuso si una sola comisión privada del Vaticano no puede ni leerse sus cartas! Esto es una prueba de cómo toda la crisis de los abusos se ha llevado en la Iglesia: con palabras bonitas hacia afuera y palabras contradictorias hacia adentro”.

También señala que su propuesta —también apoyada por el papa— de crear un tribunal especial para juzgar a obispos encubridores se encontró con “problemas legales internos” para ser finalmente implementado. Además, critica que, cuando tuvo que trabajar con otras comisiones o departamentos del Vaticano, la cooperación y la comunicación fueron siempre obstaculizadas.

Esto es una prueba de cómo toda la crisis de los abusos se ha llevado en la Iglesia: con palabras bonitas hacia afuera y palabras contradictorias hacia adentro

Por ejemplo, Collins, apunta en la carta: “El borrador de la guía de salvaguardia elaborado por la Comisión, que estaba destinado a presentarse en todas las conferencias de obispos del mundo como base para ejecutar su política contra la pederastia no ha sido aprobado todavía. El departamento del Vaticano que tenía la responsabilidad de revisarlo rechazó cooperar con la Comisión”.

La irlandesa también se queja de que, en tres años, no le ha sido posible reunirse con el papa para presentarle sus preocupaciones, y aprovecha para hacerle un llamamiento para que solucione el asunto con varias peticiones concretas. Al mismo tiempo, reconoce la impotencia que le supone que el Papa, sobre quien cree que está realmente preocupado por el tema, no tenga poder suficiente dentro de la Curia para imponer una estrategia comprometida contra la pederastia.

“ Cuando acepté mi nombramiento en la Comisión en 2014 dije públicamente que si encontraba que lo que pasaba de puertas para adentro chocaba con lo que luego se decía al público, no permanecería aquí. Este momento ha llegado. Siento que no tengo más elección que renunciar si no puedo mantener mi integridad”, concluye Collins.

https://www.ncronline.org/news/people/exclusive-survivor-explains-decision-leave-vaticans-abuse-commission