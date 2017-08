Dimite un asesor científico del Departamento de Estado y deja un mensaje secreto a Trump

"Mi decisión de dimitir es una respuesta a tus ataques a los valores fundamentales de EEUU. Tu fracaso al condenar a los supremacistas blancos y neonazis", así justificaba el científico del Departamento de Estado Daniel Kammen su decisión de dimitir de su cargo.

Kammen, profesor especializado en energías renovables de la Universidad de Berkeley y diplomático científico, publicaba en su Twitter una carta de renuncia, que ya ha tenido más de 100.000 likes, en la que exponía claramente que la razón de su dimisión reside en la nula respuesta de Trump a los ataques racistas de Charlottesville.

Mr. President, I am resigning as Science Envoy. Your response to Charlottesville enables racism, sexism, & harms our country and planet. pic.twitter.com/eWzDc5Yw6t