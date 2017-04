Tras el lanzamiento de "la madre de todas las bombas" los talibanes resurgen con más fuerza

Getty Images

La insurgencia talibán avanza en Afganistán. Un ataque del 21 de abril en el que, según dijeron a la CNN fuentes cercanas a los hechos, el grupo terrorista acabó con la vida de más de 140 soldados en la base militar situada al norte del país ha provocado que la esperanza del fin del conflicto con los talibanes se desvanezca en las filas del ejército.

Así lo han expresado el ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor del ejército al dimitir hoy de sus cargos. Renuncias que han sido aceptadas por el presidente del país, Ashraf Ghani, y que demuestran que el ataque ha supuesto una derrota para el gobierno afgano y para los aliados de la coalición que luchan para acabar con el terror que siembra el grupo terrorista.

