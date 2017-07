Disney dice que no encuentra a un actor para ser Aladdin, y la gente se está cabreando

Recuerdo, siendo bastante pequeña, ver une película de "indios y vaqueros" en la tele y notar algo que me chirriaba muchísimo:

— Mamá ¿por qué han cogido señores blancos y los han pintado de marrón para hacer de indios? ¿No sería mejor que cogieran indios de verdad?

— Pues no lo sé hija, la verdad es que se nota un montón, pero en las pelis antiguas lo hacían así.

Yo, ilusa de mí, di por hecho que esa cutrez era propia del cine de antes, y que con los años las cosas cambiarían. Meeeec, error.

Año 2017, el remake de Aladdin con actores de carne y hueso dirigido por Guy Ritchie está en marcha y, según dicen, están siendo incapaces de encontrar un actor para interpretar al protagonista.

Según unas declaraciones a The Hollywood Reporter, "encontrar a un actor principal en la veintena que pueda cantar y actuar está siendo difícil, especialmente porque el estudio quiere alguien de oriente miedo o ascendencia india".

¿En serio esta peña está diciendo que son incapaces de encontrar un actor con buena planta y buena voz con origen de Oriente Medio o India cuando BOLLYWOOD ES EL MAYOR PRODUCTOR DE CINE DEL PLANETA? Are you fucking kidding me?

"Hay, literalmente, una industria entera en el segundo país más poblado del mundo llena de hombres que cantan y bailan".

De hecho, podrían ahorrarse un buen dinero despidiendo al inútil que han contratado cono director de casting y simplemente seguir las sugerencias que la gente les está dando a través de Twitter.

I can't believe Disney is having a hard time casting Aladdin when Avan Jogia was literally born to play this role pic.twitter.com/SaX59sRy8A — B L U E - Z (@surfyonce) 12 de julio de 2017

"No puedo creer que Disney esté teniendo problemas encontrando un actor para Aladdin cuando Avan Jogia literalmente nació para interpretar este papel".

Priyanka Chopra as Princess Jasmine and Dev Patel as Aladdin would have the whole world shooK! pic.twitter.com/uDh03KE5QL — Black Bill Gates. (@WrittenByTerry) 11 de julio de 2017

"Priyanka Chopra como la princesa Jasmine y Dev Patel como Aladdin dejarían a todo el mundo impresionado".

how is disney having trouble casting Alladin when Avan Jogia was literally born for the role??? the man can sing, dance, AND act! pic.twitter.com/2ilMFlq1Md — ㅤDamian Alonso (@thedamianalonso) 12 de julio de 2017

"¿Cómo está Disney teniendo problemas encontrando un actor para Aladdin cuando Avan Jogia literalmente nació para este papel?".

"Disney está teniendo problemas para encontrar a su Aladdin".

"Hrithik Roshan es la elección perfecta para Aladdin".

If this man is not a prince, then no man is. And yes, I take it very personally that Fawad isn't already the Alladin. NOT COOL Disney. pic.twitter.com/XiUBWRVsJ4 — Aishwarya S (@Hyper_aice) 12 de julio de 2017

"Si este hombre no es un príncipe, entonces ningún hombre lo es. Y sí, me tomo de forma muy personal que Faward no sea ya Aladdin. Disney, NO MOLA".

No han sido pocos los que han señalado que el actor que interprete a Aladdín no debería ser de la India, sino de Oriente Medio, para respetar al personaje original.

"Dejad de sugerir actores desi. Aladdin no es desi".

THE MAIN LEADS SHOULD BE MIDDLE EASTERN SINCE IT'S A ME/ARABIAN FANTASY. YOU CAN'T JUST PICK ANYONE BC THEY ARE BROWN https://t.co/ubNgp1k5Tb — Angel K (@AvidReaderBlog) 12 de julio de 2017

"Los actores principales deberían ser de oriente medio porque es una fantasía árabe/de oriente medio. No puedes elegir a alguien simplemente por tener la piel marrón".

"Los personajes no son indios".

Aunque, claramente, la situación podría ser bastante peor...

Half expecting this cast:Ryan Gosling as AladdinJennifer Lawrence as JasmineTim Curry as Jafar https://t.co/L5TivqO9C1 — Mahwash Ajaz (@mahwashajaz_) 12 de julio de 2017

"Lo que estoy medio esperando de este casting: Ryan Gosling como Aladdin, Jennifer Lawrence como Jasmine, Tim Curry como Jafar".

Chris Pratt as Aladdin and Emma Stone as Jasmine there that wasn't so hard https://t.co/qbzdmw3A4f — #Persist (@MadamClinton) 12 de julio de 2017

"Chris Pratt como Aladdin y Emma Stone como Jasmine, no era tan difícil".

nice of disney to pretend to look for a brown aladdin before eventually casting ryan gosling — Rega Jha (@RegaJha) 12 de julio de 2017

"Muy bonito por parte de Disney esto de fingir que están buscando a un Aladdin de piel oscura antes de quedarse con Ryan Gosling".

¿Alguien más nota una brisilla con olor a whitewashing por aquí?

[Vía Buzzfeed]