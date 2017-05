Lo mejor de la marcha por el clima fueron los carteles, empezando por el de DiCaprio

Leonardo DiCaprio está comprometido con dos grandes causas: encadenar romances con supermodelos y la defensa del medio ambiente.

Este domingo, la ciudad de Washington acogió una nueva edición de la People's Climate March, y ahí estaba Leo en primera fila.

Hasta aquí, ninguna sorpresa, pero algo en concreto que nos ha suscitado bastantes dudas: el letrero que lleva Leo consigo... o sea, que no es que esté mal ni mucho menos... y haberlo hecho con una carpeta reciclada es un detalle de coherencia pero... ¿lo habrá hecho él?

Ojo, que va sin acritud, que no se me entienda mal: está muy bien para una persona de 15 años. De hecho tiene todo el estilo de aquellas primeras páginas en los cuadernos del insti en la que todos sacábamos al nuestro grafitero interior para poner un "Matemáticas" o "Historia 2" con letras creativas, pero para un señor de 42 años queda un pelín raro.

Teniendo en cuenta que Leo no tiene hijos... ¿le habrá encomendado la tarea a un asistente con problemas caligráficos del estilo de los que tuvo Joey en Friends escribiendo la carta de recomendación para Chandler y Monica?

Dejando abierto nuestro mail de sugerencias para quien tenga respuestas sobre el cartel de Leo, demos paso al resto de carteles top que pudieron verse en la marcha.

"Seguro que los dinosaurios también pensaban que tenían tiempo".

"Salvad la Tierra, es el único planeta con perros".

"Prueba visual del efecto invernadero".

Went to the #ClimateMarch with @dweller44 and H. Neglected to get a photo of us but here's my sign after I got home (and showered). pic.twitter.com/TORLq6NQlX