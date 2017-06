DiCaprio devuelve el Oscar de Marlon Brando para saldar sus cuentas con la justicia

Antes de ganar su primer Oscar por The Revenant, Leonardo DiCaprio ya tenía un Oscar al mejor actor en casa. Lo había ganado Marlon Brando en 1954 por On the Waterfront (La ley del silencio en España) y había llegado a las manos de Leo como regalo de la productora Red Granite Pictures en agradecimiento por su trabajo en El lobo de Wall Street.

En aquel momento, nadie sospechó de aquel obsequio. Red Granite Pictures había llegado como un ángel de la guarda con los bolsillos llenos a salvar la película de Scorsese cuando más lo necesitaba. Era 2013 y El Lobo de Wall Street casi no llega a los cines. Hacía falta una inyección importante de dinero y la productora puso 100 millones de dólares sobre la mesa.

100 millones... de dinero sucio.

La noticia saltó el verano pasado. Los documentos destapados por la Iniciativa Kleptocracy de Recuperación de Activos del Departamento de Justicia estadounidense hacían referencia a más de 1.000 millones de dólares malversados en Malasia . Dinero público desviado de un fondo para el desarrollo de ese país del sureste asiático. Parte de esos fondos malversados habrían servido para financiar la producción de la cinta de Scorsese a través de Red Granite Pictures, productora vinculada a Riza Aziz, hijo del actual primer ministro de Malasia.

DiCaprio se vio salpicado por el escándalo por partida doble: su fundación medioambiental también habría recibido múltiples donaciones del financiero malasio Jho Low, acusado del blanqueo de más de 400 millones de dólares de 1Malaysia Development Berhad, la empresa pública para el desarrollo situada en el centro de la trama corrupta.

Aunque no hay una acusación formal contra él, el actor no tardó en asegurar que devolvería hasta el último dólar de cualquier donación cuyo origen se estime fraudulento .

Diez meses después, DiCaprio empieza a hacer buenas sus palabras.

Leo ha hecho entrega a la Justicia de Estados Unidos del Oscar de Marlon Brando. También tendrá que devolver dos cuadros de Picasso y Basquiat y una fotografía original de Diane Arbus. Todos esos objetos le fueron regalados al actor por la productora Red Granite Pictures. Supuestamente, fueron comprados con dinero público desviado de Malasia.

“DiCaprio ya ha iniciado el trámite para la devolución de estos artículos que recibió y aceptó con el propósito de incluirlos en la subasta benéfica anual que realiza su fundación”, aseguraron esta semana los representantes del actor en un comunicado.

El gesto de DiCaprio coincide con una nueva demanda interpuesta este pasado jueves contra la productora Red Granite. La nueva acción busca confiscar 500 millones dólares en activos —aviones privados, yates, apartamentos de lujo, joyas y obras de arte— supuestamente adquiridos con dinero desviado del 1Malaysia Development Berhad.

El fondo malasio acumula deudas por valor de 11.200 millones dólares (unos 10.000 millones de euros). El gobierno malasio niega cualquier irregularidad.